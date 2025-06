Mercato concurrent OM : Textor continue ses arrangements avec Nottingham Forrest…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Poursuivi par la menace de la DNCG qui leur plane au-dessus de la tête, l’OL pourrait essayer de s’en sortir avant l’audience en jouant sur la multipropriété de Textor. En effet, un mouvement entre les deux clubs de l’Américain et celui de Nottingham Forrest pourrait venir équilibrer les comptes des Gones.

C’est sans doute l’événement de ce mercato d’été en Ligue 1. Le passage devant la DNCG le 24 juin prochain pour l’OL devrait être déterminant pour la suite des affaires lyonnaises. Menacé de sanctions lourdes comme des interdictions de transferts ou encore une relégation administrative en Ligue 2, le club présidé par John Textor devra se montrer convaincant afin de ne pas se voir appliquer ces sanctions. Cependant, le président américain aurait déjà trouvé une première solution.

En effet, grâce à sa multipropriété ainsi que ses différentes relations, un deal à trois impliquant Botafogo, son deuxième club, ainsi que celui de Nottingham Forrest, un club ami, pourrait aider les finances lyonnaises. Les Gones avaient d’ailleurs déjà travaillé avec Evangelos Marinakis, le propriétaire de Nottingham, la saison dernière afin de s’aider mutuellement, en achetant et en vendant certains joueurs afin de rentrer dans les clous financiers.

Un deal à trois pour sauver Lyon ?

info @lequipe

Après Mangala/Niakhaté, nouveau chassé-croisé entre les amis Marinakis-Textor cet été: Forest va acheter 2 joueurs à Botafogo (I.Jesus & Jaïr) puis l’OL devrait acquérir 2 joueurs de Forest (Danilo & Turner). Petit éclairage. ⁦@regisdupont https://t.co/TP9GLM1aFI — hugo (@hugoguillemet) June 5, 2025

Et cet été, les clubs devraient retenter l’opération. D’après des informations de l’Équipe, le club anglais pourrait bien acheter deux joueurs de Botafogo, permettant d’équilibrer les comptes lyonnais. Comment ? En achetant Igor Jesus, un attaquant brésilien, et Jair Cunha, défenseur prometteur, pour une valeur de 35 millions d’euros, le club anglais permettrait à Lyon de toucher un pourcentage d’intéressement significatif sur la revente, et non pas sur la plus-value. Étant donné que l’OL possède les droits économiques de ces joueurs, grâce au modèle de multipropriété d’Eagle, cela pourrait les aider face à la DNCG.

Cependant, la date de l’audition arrivant à grands pas, il devrait être compliqué pour cette opération de compter avant le moment fatidique. Mais si cela venait à marcher, l’OL pourrait dans un premier temps justifier une source de revenu potentielle en plus devant la DNCG, mais devrait également rendre l’appareil à Forrest, en recrutant un de ses milieux de terrains : Danilo. Plus de détails seront sûrement disponibles dans les prochains jours, alors que Lyon ne sait pas encore sur quel pied danser.