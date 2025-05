Mercato concurrent OM : Un accord en 2026 avec Chelsea annoncé !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Strasbourg aura connu une saison remarquable dans l’élite. Après avoir manqué de peu l’Europa League, le club peut se consoler en disputant la Conférence League la saison prochaine. Un parcours qui aura attiré l’œil de Chelsea qui pourrait proposer un pré-accord de transfert au jeune Emegha, pour l’été 2026.

Cette saison aura été exceptionnelle pour de nombreux clubs de Ligue 1. Avec la qualification de Nice pour disputer les barrages de Ligue des Champions ainsi que le maintien à la dernière minute du Havre, les supporters ont pu vivre de beaux moments. Mais cette année aura surtout été marquée par l’épopée de Strasbourg, qui aura marqué les esprits de tous les passionnés de foot. Avec une qualification en coupe d’Europe assurée avant la dernière journée, le club aura réussi l’exploit.

Un exploit possible grâce à son effectif très jeune, mais rempli de talent. Ce qui a pour conséquence également d’attirer l’attention de plusieurs gros clubs, désireux de s’offrir une de leurs pépites. Et celle qui aura particulièrement crevée l’écran, c’est le buteur Emanuel Emegha qui aura inscrit un total de 14 buts en Ligue 1 et délivré trois passes décisives. Des statistiques exceptionnelles pour le joueur de 22 ans.

🚨🔵 EXCL: Chelsea are planning potential pre-agreement for Emanuel Emegha to join in summer 2026.

NO chances for 22 year old striker to leave Strasbourg this summer; he’ll lead the line in Europe as key part of the project 🇫🇷

Chelsea like him as possible option for the future. pic.twitter.com/1Ie8VHmVAS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2025