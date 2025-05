Ex OM : De bonnes nouvelles de Pau Lopez !

Parti de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Pau López vient de remporter le tournoi Clausura 2025 avec le Deportivo Toluca. Une belle récompense pour l’ancien gardien olympien, exemplaire durant son passage sur la Canebière.

Même s’il n’a pas disputé la finale, Pau López a contribué au sacre de Toluca en jouant 11 matchs depuis son arrivée dans le championnat mexicain. Une intégration rapide et réussie pour le portier espagnol, qui avait quitté l’OM après deux saisons pleines de hauts et de bas, mais toujours avec une attitude irréprochable.

S’il avait parfois divisé par ses performances, son professionnalisme n’a jamais été remis en cause à Marseille. À Toluca, il a su rapidement gagner du temps de jeu et se rendre utile dans une équipe ambitieuse.Ce titre vient récompenser son choix de rebondir hors d’Europe dans un contexte totalement différent. Un nouveau départ réussi, qui fera sûrement plaisir à ceux qui l’ont soutenu à Marseille jusqu’au bout.

🔹Pau López champion au Mexique !

L’ancien gardien de l’OM vient de remporter le Clausura 2025 avec Toluca 🇲🇽 . 🔹Il n’a pas joué la finale mais il a joué 11 matchs depuis son arrivée en février. Toujours pro chez nous, il mérite. Bonne suite à lui 🤝 #ExOM 🔵⚪ #TeamOM 🇪🇸🇲🇽 pic.twitter.com/qcOWlkUTnz — GP013 (@Gp_013) May 26, 2025

A LIRE AUSSI : OM : Rothen tacle les soutiens “de façade” au PSG !

“Je pense qu’après la saison qu’on a fait…”

Gerónimo Rulli n’a pas mâché ses mots. Quelques jours après la fin de saison et la qualification de l’OM pour la Ligue des champions, le gardien argentin a exprimé sa profonde déception quant à la dernière cérémonie des trophées UNFP.

Aucun joueur marseillais n’a en effet été retenu dans l’équipe type de la saison de Ligue 1, malgré une deuxième place acquise derrière le PSG. Un choix assez incompréhensible qui a fait grincer des dents dans le vestiaire olympien et que Rulli a tenu à commenter publiquement, avec une certaine émotion…Dans un extrait d’une interwiew qu’il a donné pour Téléfoot et qui sera diffusé ce dimanche à 11h, le portier olympien a donc fait part de sa frustration :

“Ça me fait du mal, vraiment du mal. Pas pour moi, ce n’est pas pour moi, vraiment, parceque Lucas (Chevalier) mérite d’être le meilleur gardien de Ligue 1. Mais je pense qu’après la saison qu’on a fait, avec Mason et ses 21 buts et Adri’, 10 buts, ils méritent aussi d’être l’équipe de la saison…”