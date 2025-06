Mercato concurrent OM : Un attaquant de Rennes vers la Serie A ?

Le mercato estival s’accélère et certains concurrents directs de l’OM s’activent en coulisses. C’est notamment le cas de l’AS Roma, qui traverse une phase de transition et cherche à renforcer son secteur offensif. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club romain s’intéresse de près à Arnaud Kalimuendo, l’attaquant du Stade Rennais.

Âgé de 23 ans, Kalimuendo est sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2027, mais pourrait bien faire ses valises dès cet été pour rejoindre la Serie A. Sa valeur est estimée à 25 millions d’euros, un montant significatif qui témoigne de son potentiel. L’arrivée récente de Frédéric Massara au poste de directeur sportif pourrait faciliter ce dossier, tout comme les attentes de Gian Piero Gasperini, nouvel entraîneur de la Roma, qui recherche un attaquant plus mobile que l’actuel titulaire Artem Dovbyk. “L’AS Roma veut frapper un grand coup sur le marché des transferts et Kalimuendo pourrait être la première pierre de ce nouveau projet”, rapporte la presse italienne.

Rennes contraint de réagir rapidement

Si ce transfert venait à se concrétiser, le Stade Rennais serait contraint de lui trouver un successeur dans les plus brefs délais. Avec un profil jeune, rapide et capable de jouer dans plusieurs systèmes offensifs, Kalimuendo attire naturellement l’œil de clubs européens ambitieux.

Alors que des rumeurs envoient également Paul Pogba vers Monaco, ce possible départ vers l’Italie confirme que le mercato 2025 pourrait être riche en surprises, y compris pour les clubs français. Un dossier à suivre de près pour les supporters marseillais, d’autant plus que l’OM surveille aussi les mouvements de ses rivaux en Ligue 1 et en Europe.