Mercato OM : deux clubs anglais prêts à rapatrier Mason Greenwood ?

L’avenir de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille pourrait être relancé plus tôt que prévu. Alors que l’ailier anglais de 22 ans s’apprête à reprendre l’entraînement avec l’OM le 7 juillet prochain sous les ordres de Roberto De Zerbi, une révélation du Sun pourrait bien rebattre les cartes du mercato estival.

Selon le média britannique, Greenwood, actuellement en Angleterre pour peaufiner sa préparation physique, fait l’objet d’un intérêt concret de deux clubs de Premier League. « Au moins deux clubs non identifiés » seraient en effet très intéressés par le profil du joueur formé à Manchester United, malgré son passé judiciaire qui avait poussé les Red Devils à s’en séparer. The Sun précise que des clubs de Liga et de Serie A sont aussi attentif à son profil tout comme l’Arabie Saoudite…

Longtemps considéré comme persona non grata en Angleterre après des accusations de violences conjugales, l’international espoir anglais semblait hors des radars dans son pays. Mais ses performances remarquées à l’OM ont visiblement ravivé l’attention des recruteurs britanniques. « Les recruteurs anglais sont toujours très attentifs aux performances de Mason Greenwood », souligne le Sun, qui rappelle aussi que son potentiel technique reste rare au sein des centres de formation anglais.

Pour l’heure, aucun club ne souhaite s’exposer publiquement. Le dossier est sensible, et les réactions du public sont scrutées de près. « Aucun club ne semble vouloir prendre le risque de se mettre tous ses supporters à dos », note le média, alors que l’image du joueur demeure entachée.

Côté marseillais, on garde le cap. L’OM compte sur Greenwood pour la saison à venir, avec en ligne de mire le retour en Ligue des champions. Un départ n’est pas à l’ordre du jour, mais en cas d’offre colossale, le président Pablo Longoria ne bradera pas son ailier droit, notamment en raison d’un mécanisme de revente qui stipule que 40% du montant doit revenir à Manchester United, comme révélé par Longoria en fin de saison. L’OM a acheté 10% supplémentaire du joueur.