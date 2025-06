Mercato concurrent OM : Un gros club bouge sur cette pépite de l’OL !

Toujours sous le coup de sanctions importantes, l’OL va devoir tout faire pour assainir ses comptes le plus possible avant son examen devant la DNCG le 24 juin. En quête de liquidité, le club pourrait donc se séparer de plusieurs joueurs. Et après Cherki, c’est Malick Fofana qui intéresserait un cador anglais.

Plus que quelques jours avant que l’OL ne soit fixé sur son avenir. Toujours dans l’attente de son passage devant la DNCG, le club rhodanien continue d’avancer en cherchant des moyens de rentrer de l’argent et ainsi assainir ses comptes. Un moyen afin d’y arriver le plus rapidement possible serait donc de vendre certains joueurs possédant une forte valeur marchande, à l’image du transfert de Cherki à Manchester City.

Une tendance qui semble d’ailleurs se confirmer alors que plusieurs joueurs seraient susceptibles de quitter l’OL en cas de grosses offres. Et à l’image de l’international Français, c’est un autre attaquant qui pourrait rejoindre la Premier League cet été. En effet, L’Équipe nous révèle que c’est le jeune Malick Fofana qui serait désormais pisté par Chelsea, lui qui possède une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif lyonnais.

Départ à venir pour Fofana ?

À seulement 20 ans, le jeune ailier belge a réalisé une belle saison avec l’OL. De quoi donner un peu de plaisir aux supporters, malgré l’année compliquée qui vient de s’achever. L’attaquant aura ainsi inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives en 29 matchs. De quoi attirer l’attention de Chelsea, toujours désireux d’acheter des jeunes talents prêts à éclore. Et avec une valeur marchande de 30 millions d’euros, le club londonien pourrait bien passer à l’attaque.

Les Blues auraient même déjà amorcé une approche en nouant des premiers contacts avec l’OL, sans toutefois formuler de première offre officielle. Le dossier pourrait également se corser légèrement pour Chelsea car Nottingham Forrest serait également intéressé par le joueur. Le président du club étant ami avec John Textor, il pourrait donc être compliqué pour Chelsea d’enrôler le joueur en cas de bataille financière.