Mercato concurrents OM : Enorme coup de théâtre à Lens ?

Après une saison remarquable conclue par une victoire en Coupe de France et une distinction de meilleur entraîneur de Ligue 1, Pierre Sage pourrait déjà quitter le RC Lens. Selon les informations de L’Équipe, Crystal Palace a fait du technien français sa priorité pour succéder à Oliver Glasner. Une situation qui pousse les dirigeants lensois à anticiper tous les scénarios.

Crystal Palace passe à l’action pour Pierre Sage

L’avenir de Pierre Sage pourrait rapidement s’écrire loin de la Ligue 1. D’après L’Équipe, le club anglais de Crystal Palace souhaite confier son banc à l’actuel entraîneur du RC Lens après le départ annoncé d’Oliver Glasner.

À 47 ans, le technicien français sort pourtant d’une saison particulièrement réussie. En plus d’avoir remporté la Coupe de France avec les Sang et Or après une finale maîtrisée face à Nice (3-1), il a également été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des trophées UNFP.

Actuellement en vacances, Pierre Sage étudierait les différentes options qui s’offrent à lui tandis que Crystal Palace préparerait une première offre officielle.

Lens garde espoir mais se prépare à un départ

Sous contrat pour encore deux saisons, Pierre Sage reste lié au club artésien. Selon le quotidien sportif, les discussions avec la direction lensoise n’ont jamais été rompues et l’hypothèse d’une poursuite de l’aventure demeure crédible.

Le RC Lens conserve également une position favorable grâce à la durée du contrat de son entraîneur. En cas d’offre concrète, les dirigeants nordistes pourraient réclamer une indemnité significative pour libérer leur coach.

Mais la puissance financière de la Premier League constitue un argument difficile à combattre. Joseph Oughourlian avait déjà prévenu ces derniers mois que le club ne pourrait pas rivaliser avec certaines propositions venues d’Angleterre.

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Plusieurs pistes déjà à l’étude en interne

Conscient du risque de voir partir son entraîneur, le directeur sportif Jean-Louis Leca aurait déjà commencé à réfléchir à l’après-Pierre Sage.

Selon L’Équipe, le retour de Yannick Cahuzac dans l’organigramme s’inscrit notamment dans cette logique. Ancien capitaine emblématique du club, il est considéré comme un futur entraîneur potentiel même s’il doit encore finaliser sa formation pour obtenir son diplôme professionnel.

Autre profil évoqué : Olivier Pantaloni, libre depuis son départ du FC Lorient. Son expérience et sa disponibilité immédiate en feraient une option crédible si Lens devait rapidement trouver un successeur.

Un dossier qui pourrait s’accélérer dans les prochains jours

Pour l’heure, aucune décision n’a été prise par Pierre Sage. Le RC Lens espère toujours poursuivre le projet initié avec son entraîneur, mais l’intérêt grandissant de Crystal Palace pourrait rebattre les cartes.

L’arrivée prochaine d’une offre officielle des Eagles devrait permettre d’y voir plus clair sur l’avenir de l’un des techniciens les plus convoités du football français. Entre ambition sportive, stabilité à Lens et attractivité de la Premier League, le choix s’annonce déterminant pour la suite de sa carrière.