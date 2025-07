Mercato concurrents OM : Après Medina, Lens va rentrer un gros chèque de 18M€ !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Alors qu’un accord a été trouvé entre avec l’OM pour le prêt payant de 2M€ + une OA obligatoire de 18M€ concernant Facundo Medina, le RC Lens est en passe de perdre l’un de ses éléments les plus prometteurs.

Selon les informations de RMC Sport, un accord de principe a été trouvé entre le club nordiste et Burnley pour le transfert d’Andy Diouf, contre un montant estimé à 18 millions d’euros. Si le milieu de terrain de 22 ans n’a pas encore trouvé d’accord contractuel avec la formation anglaise, des discussions sont toujours en cours.

✈️🔥 INFO RMC Sport : Lens et Burnley ont un accord de principe pour le transfert d’Andy Diouf. Somme d’environ 18 millions d’euros. Il n’a pas encore trouvé d’accord avec le club anglais. Le milieu de terrain est aussi en discussion avec Crystal Palace.https://t.co/mIfNV3xeEN pic.twitter.com/vn7Pe6PZ6k — RMC Sport (@RMCsport) June 30, 2025



Formé à Rennes et révélé à Bâle avant de rejoindre Lens, Andy Diouf s’est rapidement imposé comme un titulaire dans l’entrejeu lensois. Sa qualité de projection, sa capacité à casser les lignes balle au pied et sa marge de progression en ont fait l’un des profils les plus suivis de Ligue 1. Le joueur est également en discussion avec Crystal Palace, preuve de son attractivité sur le marché anglais.

A lire : Mercato OM : L’Equipe et Romano annoncent la signature de Medina ! (tous les détails contractuels révélés)

Diouf a Burnley pour 18M€ ?

Pour l’Olympique de Marseille, cette potentielle vente pourrait rebattre certaines cartes sur le plan du mercato estival. En cas de départ de Diouf, Lens pourrait réinvestir une partie des 18 millions d’euros pour renforcer son milieu de terrain, un secteur également ciblé par Roberto De Zerbi, qui souhaite remodeler l’ossature marseillaise. Une concurrence accrue est donc à prévoir sur certains dossiers communs.

De plus, l’intérêt prononcé de clubs de Premier League pour des profils de Ligue 1 comme Andy Diouf rappelle à quel point le championnat français constitue un vivier attractif. L’OM, qui vise des profils jeunes à fort potentiel, pourrait devoir agir rapidement pour éviter de se faire doubler par ses concurrents directs, français comme étrangers.

Si le transfert d’Andy Diouf se concrétise dans les prochains jours, il pourrait déclencher un effet domino sur le marché. Un mouvement stratégique à surveiller de près, notamment du côté du club phocéen, attentif aux opportunités et aux répercussions possibles dans la course aux renforts estivaux.