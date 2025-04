Mercato concurrents OM : Ces 4 joueurs déjà mis sur le marché par l’OL !

Alors que l’Olympique Lyonnais cherche à redresser ses finances, plusieurs joueurs pourraient quitter le club lors du prochain mercato. Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL, a confirmé que certains éléments à forte valeur marchande sont déjà sur le marché.

En intervenant dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones, il a expliqué la stratégie du club sous l’ère John Textor, propriétaire via Eagle Football. « Le football moderne a évolué. On essaie de maîtriser certains paramètres, mais pas tous. Il y a une partie du business model qui fait que l’on doit vendre, c’est comme ça », a-t-il déclaré.

Nuamah, Fofana, Almada et Tessmann concernés par un transfert

Parmi les joueurs les plus susceptibles d’être cédés figurent Ernest Nuamah, recruté pour 28,5 millions d’euros, Malick Fofana et Thiago Almada, chacun arrivé pour 19,5 millions d’euros, ainsi que Tanner Tessmann. Ces joueurs, recrutés à prix fort par Eagle Football Group, sont considérés comme des éléments pouvant générer une plus-value importante pour le club. « Pour faire des ventes, il faut des éléments de qualité. […] Concernant les jeunes, on sait que Nuamah, Fofana, Almada et Tessmann rapporteront une plus-value importante », a confirmé le responsable du recrutement.

Trouver un équilibre entre finances et ambitions sportives

Malgré ces potentielles cessions, l’OL veut rester ambitieux sur le plan sportif et vise une place qualificative pour la Ligue des champions. L’objectif de la direction est donc de trouver un équilibre entre les impératifs financiers et la compétitivité de l’équipe. « Nous souhaitons les conserver le plus longtemps possible. La priorité, c’est la performance, et pour cela, il nous faut des joueurs forts. On doit trouver le bon équilibre avec l’expérience dans la construction de l’effectif », a-t-il précisé.

Alors que le mercato approche, l’OL devra gérer ces départs éventuels sans compromettre ses ambitions sportives. Reste à savoir quelles offres parviendront au club et comment le groupe dirigé par John Textor ajustera son effectif en conséquence avec déjà de gros déficits à combler !