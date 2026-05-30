Mercato concurrents OM : Cet ambitieux club italien veut s’offrir le serial buteur de Rennes, Esteban Lepaul !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le mercato s’annonce agité autour d’Esteban Lepaul. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club italien de Côme s’intéresse de près à l’attaquant de Rennes. Toutefois, plusieurs obstacles compliquent déjà l’opération, alors que la concurrence européenne reste très forte sur ce dossier.

Le dossier Esteban Lepaul prend de l’ampleur sur le marché des transferts. D’après la presse italienne, Côme apprécie fortement le profil du joueur de Rennes. Cependant, le club lombard sait que la négociation s’annonce difficile. Le prix fixé autour de 30 millions d’euros refroidit déjà plusieurs prétendants.

En parallèle, l’attaquant se sentirait actuellement très bien à Rennes. Cet élément pèse forcément dans la réflexion du joueur, alors que le club breton prépare la prochaine saison de Ligue 1. De plus, la concurrence s’intensifie sérieusement autour du dossier.

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Une forte concurrence européenne sur Esteban Lepaul

Selon la Gazzetta dello Sport, plusieurs grands clubs européens suivent également la situation d’Esteban Lepaul. Benfica et l’Atlético de Madrid figurent notamment parmi les équipes attentives à son évolution. En Angleterre, les deux clubs de Manchester surveilleraient aussi le dossier.

Cette concurrence complique naturellement les ambitions de Côme. Le club italien, ambitieux sur ce mercato, cherche pourtant à attirer des profils capables de faire franchir un cap sportif immédiat à l’effectif.

Dans le même temps, un autre nom apparaît dans les plans du club italien : Matías Fernández-Pardo, actuellement sous contrat avec Lille. Là encore, le dossier s’annonce particulièrement disputé. Le Borussia Dortmund, le FC Barcelone ainsi que Manchester City et Manchester United restent également à l’affût.

L’Inter Milan ne poursuit plus cette piste

Toujours selon la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan avait étudié le profil du joueur ces dernières semaines. Finalement, cette option ne serait plus d’actualité pour le club lombard.

Ce contexte confirme malgré tout la forte cote du joueur sur le marché européen. Pour Rennes, la situation sera donc surveillée de près durant tout le mercato estival, alors que plusieurs clubs majeurs cherchent déjà à se positionner.