Mercato OM : Pise relégué, des bonnes affaires à saisir par l’OM ? 

Cela fait déjà quelques semaines que Pise est officiellement relégué en Série B. Cette descente pourrait faire les affaires de l’OM, toujours à l’affût de bons coups sur le mercato estival. Tour d’horizon de trois profils à surveiller :

Simone Canestrelli, le roc

L’un des grands chantiers de Lorenzi cette saison consiste à renforcer la défense centrale à petit prix. Pour ça, Simone Canestrelli ressemble au candidat idéal. Formé à Empoli, avec lequel il ne jouera aucun match en professionnel, Simone Canestrelli signe à Pise en 2023 et devient rapidement incontournable dans cette équipe. Cette saison, il a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues, pour un but marqué. Défenseur central très solide dans les duels, il fait preuve d’une bonne capacité d’anticipation et de tacle. Âgé de 25 ans, il est évalué à 6 millions d’euros et possède un contrat allant jusqu’en 2028. La descente en Série B et son contrat qui touche à sa fin dans deux ans faciliterait son départ. Il pourrait débarquer à l’OM comme une doublure pas cher en défense centrale, qui tenterait de bousculer la hiérarchie.

Samuele Angori, profil atypique

On a l’habitude de joueurs de côté petit et rapide mais Samuele Angori est venu démonter ces préjugés. Formé à Pérouse, il débarque à Pise en 2024. Cette saison, il a joué 37 matchs toutes compétitions confondues, pour 2 passes décisives. Défenseur latéral de formation, il a été replacé en milieu gauche à profil défensif pour cette saison. Son profil est atypique par sa grande taille pour un ailier (1 mètre 86) qui lui donne un certaine présence dans son couloir. Malgré sa grande taille, il est très à l’aise techniquement. Il reste capable de produire des différences grâce à sa vitesse. Âgé de seulement 22 ans, il est évalué à 5 millions d’euros et possède un contrat le liant à Pise jusqu’en 2027. Avec la relégation, l’OM pourrait se positionner sur ce latéral au profil si atypique à un prix moindre. Il arriverait comme doublure polyvalente.

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Mattéo Tramoni, le polyvalent

Pour renforcer sa profondeur de banc, l’OM peut s’intéresser à Mattéo Tramoni, qui sort d’une saison compliquée avec Pise. Formé en France, à Ajaccio, il part pour l’Italie et Cagliari en 2020. Après un prêt engageant à Brescia, il signe à Pise en 2022. Cette saison, il a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues, pour 2 buts et 2 passes décisives. Un rendement insuffisant pour un joueur à vocation offensive. Ailier de formation, Tramoni possède un grande polyvalence, qui le rend capable d’évoluer à tous les fronts de l’attaque. Cette saison, il a d’ailleurs joué un peu partout, que ce soit ailier droit, gauche, milieu offensif ou buteur. Âgé de 25 ans, il est évalué à 5 millions d’euros et est lié à Pise par un contrat allant jusqu’en 2030. Malgré les longues années de contrat restant, la descente de Pise en Série B pourrait faire voir son prix à la baisse. Il serait un atout considérable pour le banc marseillais, avec sa grande polyvalence.