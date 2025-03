Mercato concurrents OM : Cette révélation du LOSC refuse un énorme contrat !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). En fin de contrat avec le LOSC en juin prochain, Angel Gomes attire de nombreuses convoitises, notamment en Premier League.

Le milieu offensif anglais de 24 ans, évalué à 25 millions d’euros sur Transfermarkt, pourra partir librement à l’issue de la saison. Plusieurs clubs anglais suivent de près sa situation. Parmi eux, Tottenham a entamé des discussions, tandis que Manchester United a finalement renoncé à s’attacher ses services. En revanche, West Ham a décidé de passer à l’action en lui proposant un contrat de 100 000 livres par semaine (environ 120 000€).

Angel Gomes refuse West Ham !

Malgré une offre alléchante, qui lui aurait permis de multiplier son salaire actuel par plus de huit, Angel Gomes a décidé de la décliner. Selon The Guardian, le joueur formé à Manchester United estime que cette proposition « n’est pas assez élevée« . Actuellement rémunéré 710 000€ par an au LOSC, il aurait pu percevoir 5,76 millions d’euros annuels avec les Hammers.

Ce refus pourrait redistribuer les cartes pour les clubs intéressés. Tottenham, déjà en discussions, reste attentif à l’évolution du dossier. D’autres équipes anglaises pourraient également tenter leur chance pour convaincre l’international anglais.

À quelques mois de la fin de son contrat, Angel Gomes envoie un message clair : il souhaite un contrat majeur pour poursuivre sa carrière. La bataille entre les clubs de Premier League ne fait que commencer.