Mercato concurrents OM : De l’argent pour Lyon dans le transfert d’Almada ?

L'Atlético de Madrid tient sa première recrue majeure de l'été. Le club madrilène a trouvé un accord avec le Textor Group pour recruter Thiago Almada. Le transfert, estimé à 21 millions d'euros pour 50 % des droits du joueur, a été signé dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juillet.

L’Atlético de Madrid renforce son secteur offensif avec l’arrivée de Thiago Almada. Le milieu offensif argentin de 23 ans, passé par Atlanta United en MLS, va désormais évoluer sous les ordres de Diego Simeone. Très convoité ces dernières années en Europe, Almada rejoint enfin un club du top européen.

Almada, un pari offensif pour Simeone

Champion du monde avec l’Argentine en 2022, Almada s’est illustré en MLS par sa vision du jeu, sa qualité de passe et son aisance sur coups de pied arrêtés. Capable d’évoluer en 10, en soutien d’un attaquant ou sur un côté, il apporte de la créativité à une équipe de l’Atlético souvent critiquée pour son manque d’inspiration offensive. Son profil technique et mobile colle parfaitement aux exigences du football moderne et pourrait offrir à Diego Simeone de nouvelles options pour dynamiser le jeu madrilène, notamment face aux blocs bas.





Une part pour Lyon ?

Le montant estimé entre 20 et 25 millions d’euros, pouvant atteindre 40 millions avec les bonus. Si ce transfert pourrait représenter une aubaine financière pour l’OL, rien ne garantit à ce stade que le club rhodanien touchera une part de l’opération. Bien que Eagle Football ait annoncé en février détenir les droits économiques de trois joueurs de Botafogo pour 91,7 millions d’euros, le nom d’Almada n’a jamais été confirmé dans ce trio. Seul Luiz Henrique, transféré au Zénith, a rapporté 33 millions d’euros à Lyon. Il faudra donc attendre une communication officielle pour savoir si l’OL bénéficiera d’un pourcentage sur ce transfert.

Acuerdo con el Botafogo para el traspaso de Thiago Almada. Nuestro club y la entidad brasileña han alcanzado un acuerdo a falta de confirmación una vez que el jugador supere el pertinente reconocimiento médico y firme el contrato. ℹ️ https://t.co/8llRk0dGaD pic.twitter.com/APzSCgjVAa — Atlético de Madrid (@Atleti) July 15, 2025

L’Atlético frappe fort dès juillet

Avec cette signature, l’Atlético de Madrid envoie un message clair sur ses ambitions pour la saison 2025-2026. En recrutant un joueur jeune, technique et au fort potentiel de progression, le club madrilène renforce son projet à moyen terme tout en répondant aux attentes de son entraîneur. Almada pourrait incarner une nouvelle dynamique offensive dans un collectif réputé pour sa rigueur tactique. Ce choix marque aussi une volonté de rajeunir l’effectif tout en misant sur des profils à forte valeur ajoutée.