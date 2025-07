Mercato OM : La longue liste des départs attendus…

Le chantier estival de l’Olympique de Marseille s’annonce vaste. Selon les informations de La Provence, le club phocéen souhaiterait se séparer de sept joueurs durant ce mercato estival. La direction marseillaise, en collaboration avec Roberto De Zerbi, entend alléger son effectif et rééquilibrer la masse salariale tout en préparant l’arrivée de nouveaux éléments.

Parmi les joueurs poussés vers la sortie, on retrouve les gardiens Ruben Blanco et Simon Ngapandouetnbu, qui ne devraient pas faire partie des plans du nouveau staff. En défense, Pol Lirola ne sera pas retenu. Le joueur espagnol n’a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui depuis son arrivée.

Au milieu, Azzedine Ounahi et Amine Harit sont également concernés. Bien que sous contrat, les deux joueurs n’ont pas convaincu sur la durée et disposent d’une certaine valeur marchande. L’international marocain Ounahi, notamment, pourrait susciter l’intérêt de clubs étrangers. Recruté cet hiver, Ismaël Koné ne s’est pas imposé et figure déjà parmi les partants potentiels. Enfin, en attaque, Faris Moumbagna, arrivé en janvier 2024, n’a pas apporté les garanties attendues.

Encore un minimum de 7 départs cet été ?

Outre ces cas prioritaires, l’OM ne fermerait pas la porte à des départs supplémentaires en cas d’offres jugées intéressantes. Trois joueurs sont dans cette situation : Quentin Merlin, Ulisses Garcia et Derek Cornelius. Ces derniers, bien intégrés au groupe, pourraient être sacrifiés pour des raisons financières ou stratégiques. Quid de gros salaires comme Maupay, Rongier ?



Ce ménage d’été s’inscrit dans la volonté du club de renouveler son effectif en profondeur. L’OM cherche à bâtir une équipe compétitive autour de profils mieux adaptés aux exigences de De Zerbi et à son projet de jeu. Plusieurs recrues sont attendues dans les prochaines semaines.