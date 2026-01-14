Mercato concurrents OM : Fabrizio Romano soulage l’OL dans le dossier Endrick !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Alors que le mercato d’hiver anime la Ligue 1, une information confirmée par Fabrizio Romano concerne directement un concurrent de l’Olympique de Marseille. L’Olympique Lyonnais a obtenu des garanties importantes concernant l’avenir immédiat de sa recrue Endrick, dont le prêt ne sera pas écourté par le Real Madrid.

Dans une saison où chaque point compte dans la course aux places européennes, cette clarification apporte un élément de stabilité à l’OL, rival direct de l’OM dans la hiérarchie nationale. Elle permet également de mieux cerner le contexte sportif dans lequel évolue le club marseillais entraîné par Roberto De Zerbi.

Le Real Madrid renonce à activer la clause de rappel pour Endrick ?

🚨 Real Madrid have re-call clause for Endrick deal at Olympique Lyon but no plans to activate it following Xabi Alonso out. Clause only valid until January 20 + Real very happy with Endrick start at OL and player very happy after debut goal. 🎥➕ https://t.co/kTbPs6mjfX pic.twitter.com/9EqjI9rgcI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2026

Selon les informations du journaliste spécialisé Fabrizio Romano, le Real Madrid disposait bien d’une clause de rappel concernant le prêt sec d’Endrick à l’Olympique Lyonnais. Cette clause était toutefois limitée dans le temps, avec une validité courant jusqu’au 20 janvier.

Toujours d’après Fabrizio Romano, le club madrilène n’avait pas l’intention d’activer cette option, malgré le départ de Xabi Alonso de son poste d’entraîneur. Cette situation aurait pu susciter des inquiétudes du côté lyonnais, le changement de staff pouvant modifier certaines décisions sportives.

Le journaliste précise que le Real Madrid se montre « très satisfait des débuts d’Endrick à l’OL », un élément déterminant dans la volonté du club espagnol de laisser le joueur poursuivre son développement en Ligue 1 jusqu’au mois de juin.

Le maintien d’Endrick dans l’effectif lyonnais constitue une donnée importante pour l’OL, mais également pour ses concurrents directs, dont l’Olympique de Marseille. Auteur de son premier but sous ses nouvelles couleurs, l’attaquant brésilien s’est rapidement intégré au projet lyonnais, ce que Fabrizio Romano souligne également en indiquant que le joueur est « ravi » de sa situation actuelle.