Mercato concurrents OM : Fofana reste… Qui va quitter l’OL ? Mikautadze ?

Alors que l'Olympique Lyonnais devait impérativement vendre pour équilibrer ses comptes, la situation de Malick Fofana et Georges Mikautadze semblait compromise. Mais selon Daniel Riolo, Fofana va finalement rester à l'OL. Quant à Mikautadze, l'attaquant géorgien n'a pas exprimé une volonté claire de quitter le club, malgré la pression économique qui pèse sur les dirigeants.

Depuis plusieurs semaines, Malick Fofana était annoncé comme le premier partant possible. L’ailier belge, recruté à Gand l’hiver dernier, dispose d’une forte valeur marchande qui aurait pu permettre à Lyon de répondre aux exigences de la DNCG et de l’UEFA. Mais finalement, il ne bougera pas. « Aujourd’hui, c’est sûr à 100 %, Fofana reste à l’OL. C’est une excellente nouvelle pour la Ligue 1. Franchement, si Fofana et Mikautadze restent, je pense que Lyon peut même jouer le podium », a expliqué Daniel Riolo dans l’After Foot. Ce maintien de Fofana est perçu comme un signe de stabilité sportive, au moment où Paulo Fonseca tente de construire une équipe compétitive pour viser les premières places.

Mikautadze visé par Villarreal

🚨🟡🔵EXCLUSIF : Villarreal CF fonce sur Georges Mikautadze! 🇪🇺 Qualifié pour la Ligue des Champions et sur le point de vendre Yeremi Pino à Crystal Palace, les dirigeants du sous-marin jaune ont envoyé une offre à l’Olympique Lyonnais. ⌛️ Pour rappel, l’OL doit vendre.… pic.twitter.com/8tSgGC721O — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 27, 2025

Avec la certitude de voir Fofana rester, tous les regards se tournent désormais vers Georges Mikautadze. Meilleur buteur de l’OL depuis son arrivée de Metz, l’international géorgien attire forcément des convoitises en Europe. Pourtant, selon Riolo, son départ n’est pas d’actualité : « Est-ce qu’il y a des discussions avec des clubs étrangers ? Oui, il y a eu des approches. Mais est-ce que Mikautadze veut absolument partir ? Pas forcément. Il n’a jamais dit : je veux quitter Lyon », a précisé le journaliste. L’attaquant ne pousse pas vers une sortie et pourrait bien rester au club, sauf offre impossible à refuser. Pour Lyon, conserver les deux joueurs serait un énorme coup sportif, mais pas forcément une décision simple à assumer financièrement. Villarreal pourrait offrir 30M€ pour l’attaquant !

La contrainte du fair-play financier

Car derrière ces bonnes nouvelles sportives, l’OL reste surveillé de près par les instances. La saison dernière, le club avait frôlé une exclusion des compétitions européennes en raison du non-respect du fair-play financier. Des promesses ont été faites, et elles devront être tenues. « Lyon a failli ne pas faire l’Europa League parce qu’ils n’étaient pas dans les clous du fair-play financier. Des promesses ont été faites à la DNCG et à l’UEFA. Si Lyon arrive à garder Fofana et Mikautadze, tant mieux, mais il faudra trouver un équilibre économique », a rappelé Riolo.

La présidente Michèle Kang aimerait conserver ses deux pépites, mais les règles européennes imposent de dégager des liquidités. Une vente pourrait donc encore intervenir d’ici 2026, même si l’idée immédiate est de maintenir la compétitivité de l’effectif.

