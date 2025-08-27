Mercato OM : Emballé, ce journaliste d’Equipe valide le choix Dani Ceballos !

Alors que l’Olympique de Marseille explore encore des pistes pour renforcer son milieu de terrain, le nom de Dani Ceballos a récemment circulé. Une option qui ne laisse pas insensible Vincent Duluc. Le journaliste de L’Équipe a livré son analyse sur le profil de l’Espagnol, soulignant les qualités et les limites du joueur du Real Madrid.

Duluc n’a pas caché son admiration pour le talent de Ceballos : « C’est un bon joueur, je me souviens de ses années à Arsenal. C’est un joueur créatif, qui apporte beaucoup de choses sur le terrain, qui est subtil, parfois même un peu soyeux. » Pour le journaliste, l’ancien international espagnol possède ce supplément de classe qui pourrait bonifier le jeu marseillais.

« Un joueur créatif, subtil, parfois soyeux »

Vincent Duluc : « Ceballos est un vrai bon joueur, il est subtil, parfois même soyeux. Je serais content de le voir en Ligue 1. » ✨ Amis marseillais, plutôt pour ou contre l’arrivée du joueur espagnol ? 🇪🇸#EDS #OM pic.twitter.com/KONreR7iiD — L’Équipe du soir (@lequipedusoir) August 25, 2025

Toutefois, Duluc met aussi en garde contre certaines faiblesses du milieu de terrain madrilène :« Au niveau des stats, ce n’est pas quelqu’un qui va marquer 10 buts par an. Et attention, il est fragile. Mais comme l’a dit Giovanni, pas plus qu’Angel Gomes. » Son irrégularité et ses blessures récurrentes pourraient freiner son intégration dans un club qui exige une grande constance.

Ceballos, une alternative crédible

S’il ne voit pas en Ceballos un joueur du même volume que Rabiot, autre piste évoquée pour l’OM, Duluc considère l’Espagnol comme une solution intéressante : « Il ne faut pas comparer Ceballos à Rabiot, ça n’a rien à voir. Mais comme alternative à Angel Gomes, auquel on peut croire ou moins croire, Ceballos me paraît très bien. » Le journaliste conclut en insistant sur son envie de voir l’Espagnol sous le maillot olympien :« Franchement, je serais content de le voir le week-end en Ligue 1. »

