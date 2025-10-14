Mercato concurrents OM : Intérêts anglais, clause de rachat… l’épineux dossier Ansu Fati à l’AS Monaco !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’AS Monaco réalise un bon début de saison, mais le club de la Principauté pourrait bien perdre l’un de ses atouts offensifs lors du prochain mercato. Prêté par le FC Barcelone, Ansu Fati attire déjà les convoitises de plusieurs formations anglaises, au point de semer le doute sur son avenir sur le Rocher.

Un début de saison convaincant pour Ansu Fati

Auteur d’un début de saison satisfaisant sur le plan statistique, Ansu Fati semble enfin retrouver la continuité et la confiance qui lui avaient tant manqué ces dernières années en Catalogne. L’ailier espagnol, seulement âgé de 22 ans, s’est rapidement imposé dans le dispositif offensif de l’AS Monaco, où il a su combiner vitesse, technique et efficacité devant le but.

Ses performances n’ont pas échappé à plusieurs clubs de Premier League, notamment Newcastle, Crystal Palace et Everton, selon les informations de Fichajes. Ces formations anglaises suivraient de près la situation du joueur, convaincues que son potentiel peut encore exploser dans un championnat plus physique et médiatisé.

Une situation contractuelle complexe

Si les clubs anglais rêvent de s’attacher les services de l’international espagnol, le dossier s’annonce toutefois compliqué. En effet, l’AS Monaco dispose d’une option d’achat estimée à 11 millions d’euros, incluse dans le prêt négocié avec le FC Barcelone. Le club catalan, de son côté, a tenu à se protéger en intégrant une option de rachat évaluée à environ 28 millions d’euros.

Autrement dit, même si Monaco décidait de lever son option, le Barça pourrait rapidement récupérer Ansu Fati pour le réintégrer dans son effectif ou le revendre à un prix plus élevé. Cette clause réduit considérablement les chances de voir le joueur poursuivre son aventure sur le Rocher à long terme.

Entre la volonté de Monaco de profiter encore de son talent, l’intérêt croissant venu d’Angleterre et la stratégie financière du FC Barcelone, l’avenir d’Ansu Fati reste très incertain. Une chose est sûre : le prochain mercato s’annonce agité pour le club de la Principauté.