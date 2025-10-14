Mercato OM : ça chambre fort chez les Paixão !

La rivalité entre Feyenoord et le PSV Eindhoven semble poursuivre leurs anciens joueurs bien au-delà des frontières de l’Eredivisie. Sur Instagram, José Paixão, le père de l’ailier de l’Olympique de Marseille, a publié un message qui fait déjà réagir. Dans sa story, il a comparé les statistiques de son fils Igor Paixão à celles du Néerlandais Noa Lang, aujourd’hui à Naples, pour souligner la réussite du Brésilien sous le maillot phocéen.

Le père d’Igor Paixão tacle Noa Lang sur les chiffres

A lire aussi : Mercato OM : « J’ai voulu revenir à l’Olympique de Marseille »

Sur son compte Instagram, José Paixão a épinglé les performances du joueur néerlandais depuis son arrivée en Serie A. Il a rappelé que Noa Lang n’a inscrit aucun but ni délivré la moindre passe décisive lors de ses quatre premiers matchs avec Naples. À l’inverse, son fils Igor Paixão affiche déjà 3 buts et 1 passe décisive en six rencontres toutes compétitions confondues avec l’OM.

Ce message n’est pas passé inaperçu, d’autant plus que Noa Lang avait été courtisé par Marseille durant le dernier mercato estival. L’ancien joueur du PSV avait finalement opté pour Naples, estimant que la Serie A représentait un meilleur tremplin pour sa carrière. Un choix que certains supporters marseillais n’ont pas oublié et que le père de Paixão semble aujourd’hui vouloir remettre en perspective.

MDRRR il est fou le Père a Igor 🤣🤣#TeamOM pic.twitter.com/RWjBVroG1Y — Gio Paixao 🇧🇷 (@GioIgorPaixao) October 12, 2025

Cette sortie a également une saveur particulière en raison de la rivalité historique entre Feyenoord et le PSV, les anciens clubs respectifs d’Igor Paixão et Noa Lang. Même en dehors des Pays-Bas, cette opposition continue d’alimenter les comparaisons.

Du côté de l’OM, Igor Paixão, après s’être remis de sa blessure, a lancé sa saison sous les ordres de Roberto De Zerbi, s’imposant comme un facteur X offensif du club. En attendant une éventuelle réaction de Noa Lang ou de son entourage, le tacle du père du Brésilien a déjà fait mouche sur les réseaux sociaux, renforçant un peu plus la popularité croissante de Paixão à Marseille.