Mercato concurrents OM : la Roma vise aussi un joueur de l’OL !

Sa saison dernière a été mitigée pour l’ailier gauche belge de l’Olympique Lyonnais. Absent de longue date après une grosse blessure suite à un tacle d’Ismaël Doukouré le 20 octobre 2025, Malick Fofana a eu du mal à se rétablir à 100 % de sa blessure.

Cette longue absence lui a fait perdre sa place dans la hiérarchie des attaquants belges aux yeux du sélectionneur Rudi Garcia, qui ne l’a pas retenu pour disputer le Mondial.

Après Afonso Moreira, Fofana sur le départ ?

Comme l’a confirmé le journaliste Fabrizio Romano, l’ailier portugais Afonso Moreira se dirige vers l’Allemagne et le Bayer Leverkusen. Malick Fofana pourrait lui aussi faire ses valises : l’international belge est dans le viseur de clubs anglais et italiens.

Les convoitises du côté de l’Italie sont confirmées par le Corriere dello Sport. Selon le quotidien italien, c’est l’AS Roma, qui vise également Mason Greenwood, qui est intéressée par l’international belge. De son côté, si Malick Fofana n’a pas encore tranché sur son avenir, l’Olympique Lyonnais a fixé son prix : 30 millions d’euros sont réclamés par le club rhodanien pour son ailier gauche.

Des ventes qui s’inscrivent dans un besoin de liquidités

Tout comme l’OM, l’Olympique Lyonnais doit vendre cet été. Déjà relégué administrativement l’été dernier, puis finalement maintenu en Ligue 1 et en Europa League, le club désormais présidé par Michele Kang doit, malgré une 4e place et une qualification en barrages de Ligue des Champions, trouver des liquidités pour réduire ses dettes.

Sous la présidence de John Textor, les finances du club rhodanien étaient dans le rouge l’été dernier. Des pertes records de 201,02 millions d’euros avaient été enregistrées après la saison 2024-2025. Depuis, l’Olympique Lyonnais a tout de même légèrement redressé la barre grâce aux ventes de Ryan Cherki à Manchester City pour 42,5 millions d’euros (plus 6 millions de bonus), et au départ forcé du buteur géorgien Georges Mikautadze vers l’Espagne et Villarreal pour un montant de 36 millions d’euros (bonus compris).

Cette saison, la première place de l’OL lors de la phase de poules de la saison régulière a permis aux Bad Gones d’encaisser 10,05 millions d’euros, contribuant ainsi à réduire ses dettes.

Entre les ambitions sportives d’un effectif qui restera engagé sur plusieurs tableaux la saison prochaine et les impératifs comptables imposés par les pertes accumulées ces dernières années, l’Olympique Lyonnais devra composer avec un exercice délicat. Le départ de Malick Fofana, s’il se confirme, permettrait sans doute de souffler financièrement, mais priverait aussi le club rhodanien d’un de ses talents les plus prometteurs. Reste à savoir si la direction lyonnaise parviendra à trouver l’équilibre entre ces ventes nécessaires et le maintien d’un effectif compétitif pour les échéances à venir.

Paul Laffisse