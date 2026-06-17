Mercato OM : La Roma a fait de la place pour payer le salaire de Greenwood !

Le départ de Mason Greenwood pour l’AS Roma n’est toujours pas officiel et aucune n’a encore été réalisée. Pourtant le club italien fait du joueur sa priorité et met tout en place pour faciliter son arrivée.

Son départ se fait attendre. Pourtant, Mason Greenwood est toujours un joueur de l’Olympique de Marseille. Annoncé depuis de nombreuses semaines du côté de l’Italie et de la Roma, l’attaquant anglais est toujours dans l’attente.

La Roma avance doucement sur le dossier Greenwood

La Roma a fait de sa priorité l’attaquant anglais qui plaît énormément à l’entraîneur romain Gian Piero Gasperini. mais le dossier semble patiner depuis plusieurs semaines.

Le club italien attend de nommer officiellement son nouveau directeur sportif pour commencer son recrutement. Surtout, la Louve doit vendre avant d’acheter pour répondre aux exigences de l’UEFA. Une situation qui rappelle celle de l’OM.

Un profil voulu par Gasperini

Le dossier n’avance donc pas beaucoup mais la Roma a déjà échangé avec l’entourage du joueur. Le club italien en fait sa priorité. L’entraîneur Gian Piero Gasperini auraient de nouveau échangé avec Greenwood qu’il souhaite ardemment avoir dans son équipe.

Pour faciliter l’arrivée de l’attaquant, le club italien met tout en place pour maximiser ses chances. La Roma a réussi notamment à baisser le salaire de certains joueurs majeurs pour pouvoir un salaire convaincant à Greenwood.

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Une baisse des salaires de certains cadres pour faciliter l’arrivée de Greenwood

La Gazzetta annonce que les baisses de salaires de Pellegrini (passé de 6 millions d’euros nets à 3 millions d’euros) et celui de Paulo Dybala (de 8.5 à 3.5 millions d’euros et des bonus) va permettre à la Roma d’économiser grandement sur sa masse salariale et permettre de couvrir le futur salaire de Greenwood annoncé autour de 4.5 millions d’euros annuels.

La semaine dernière un accord de principe aurait même été trouvé entre le joueur et la Roma. Reste maintenant à convaincre l’OM qui attend autour des 50 millions d’euros pour libérer son joueur vedette.

Mais selon Il Messaggero, la Roma attend aussi la communication de l’UEFA autour de son avenir européen. Un verdict qui leur permettra, alors, de transmettre une première offre officielle. Selon le journal italien, la Louve mise d’abord sur l’idée d’un paiement en plusieurs fois et une première tranche à régler d’ici au 30 juin pour soulager les caisses de l’OM.

Une vente qui ferait mal aux supporters et à l’effectif marseillais, dépossédés de leur maître à jouer offensif. Mais qui serait bienvenu à quelques jours de l’audition de l’Olympique de Marseille devant la DNCG.

Clarence Maillefaud