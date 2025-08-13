MERCATO Concurrents OM : L’agent de Donnarumma flingue le PSG !

MERCATO PSG : L’agent de Donnarumma flingue le PSG, Manchester City prêt à l’accueillir

Clap de fin tendu entre le PSG et Gianluigi Donnarumma. Alors que le club parisien a décidé de tourner la page un mois et demi seulement après son sacre en Ligue des champions, l’agent du gardien italien, Enzo Raiola, n’a pas mâché ses mots. Dans un entretien accordé à Sky Italia, il dénonce un « manque de respect énorme » et s’interroge sur la gestion du dossier par la direction parisienne.

« Les dix derniers jours risquent d’effacer quatre années »

Pour Enzo Raiola, la brutalité de la décision a tout gâché :

« Les dix derniers jours risquent d’effacer quatre années passées ici. Je suis abasourdi par ce manque de respect. »

L’agent révèle même que Donnarumma, en fin de contrat en 2025, avait accepté une offre inférieure à son salaire actuel pour prolonger à Paris. Mais selon lui, le PSG aurait « changé les règles du jeu » après la Ligue des champions.

Remplacé par Lucas Chevalier, Donnarumma n’a pas caché sa déception, affirmant que « quelqu’un a décidé » qu’il ne pouvait plus contribuer aux succès du club. De son côté, Raiola accuse :

« Écarter Gigio après tout ce qu’il a fait pour le club est un manque de respect énorme. Mes avocats et moi voulons mieux comprendre leur position. »

Il n’exclut pas d’éventuelles actions juridiques.

Manchester City en pole

Alors que le PSG demanderait 50 millions d’euros pour le laisser partir, Manchester City apparaît comme le grand favori pour récupérer le portier italien.

« Peut-être que seule la Premier League peut satisfaire les exigences financières exagérées du club », lâche Raiola.

Si l’affaire se conclut, Donnarumma rejoindrait Pep Guardiola pour tenter de décrocher un nouveau sacre européen, cette fois sous les couleurs des Skyblues.