Les dernières infos sur Ordonez, Départ d’un jeune espoir, Rongier lance le match… Les 3 infos Mercato OM du 12 aout 2025

Voici les 3 informations qu’il ne fallait pas manque ce mardi 12 aout dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato olympien.

1- Mercato OM : Une vente de Rowe pour financer l’opération Ordonez ?

L’Olympique de Marseille s’active en coulisses en cette fin de mercato. Si Roberto De Zerbi a fait d’un latéral gauche sa priorité et espère encore un milieu, l’OM n’a pas renoncé à renforcer l’axe de sa défense. Dans le viseur : Joel Ordonez, prometteur défenseur central équatorien de 21 ans, sous contrat jusqu’en 2028 avec le Club Bruges.

Champion de Belgique en 2024, vainqueur du triplé Coupe–Supercoupe en 2025, et présent sur presque tous les matchs de Ligue des champions la saison dernière, Ordonez a tout pour séduire. Passé par l’Independiente del Valle avant de rejoindre l’Europe en 2022, ce colosse de 1,88 m (8 sélections avec l’Équateur) voit d’un très bon œil l’intérêt marseillais.

« Il n’a pas hésité une seconde quand il a appris que le plus fada des clubs français s’intéressait à lui », rapportent plusieurs médias équatoriens et belges au quotidien provençal. Seul hic : Bruges ne veut pas discuter en dessous de 30 M€.

Pour financer cette arrivée, l’OM pourrait devoir vendre un cadre. Jonathan Rowe, brillant durant la préparation et apprécié des supporters, est évalué à 20 M€ et attire plusieurs clubs. En Turquie, Besiktas et Fenerbahçe sont sur les rangs. En Italie, l’AS Rome et l’Atalanta Bergame suivent le joueur de près. Cette dernière le garde dans sa short-list en cas de départ d’Ademola Lookman. Le Stade Rennais, intéressé un temps, a finalement jeté l’éponge après des échanges avec l’entourage du joueur.

Trois semaines pour boucler le mercato

La fermeture du marché approche et l’OM doit jongler entre ambitions sportives et équilibre financier. Le club phocéen reste confiant pour mener à bien ses priorités tout en espérant boucler l’opération Ordonez, quitte à engager une partie de ses forces offensives dans un jeu de chaises musicales.

2- Rongier : « On sera prêts pour battre l’OM, il n’y a pas de débat »

Ligue 1 – MERCATO OM : Valentin Rongier prêt à défier l’OM dès la première journée

Transféré à Rennes cet été après cinq saisons à l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier s’apprête à retrouver son ancien club dès la première journée de Ligue 1, vendredi soir (20h45). L’ancien capitaine marseillais, désormais milieu de terrain du Stade Rennais, n’élude ni l’excitation de ce rendez-vous, ni les interrogations sur son choix.

Blessé à la cheville lors du match amical contre le Genoa (2-2) samedi dernier, Rongier se veut rassurant :

« Je me sens bien et le but est d’être prêt ce week-end. J’ai pris un coup avant la réception du Genoa, mais ça va mieux. L’objectif, c’est d’être prêt et on va tout faire pour que je le sois. Il fallait que Rennes–Marseille soit le premier match du Championnat. C’est un petit clin d’œil pour Quentin (Merlin) et moi. C’est un match excitant et on sera prêt pour battre l’OM, il n’y a pas de débat là-dessus. »

« J’assume mon choix entièrement »

Interrogé sur sa décision de rejoindre Rennes, l’ex-Marseillais assume pleinement :

« Quand Rennes m’a appelé la première fois, j’ai réfléchi, je me suis demandé si c’était vraiment moi, mais j’ai mis ça de côté, car c’est le sportif qui prime. Je peux comprendre que certaines personnes ne comprennent pas mon choix, mais c’est ma carrière et je la gère comme je l’entends. J’assume mon choix entièrement. Je peux encore discuter avec certains, mais je ne vais pas m’éterniser. »

3 – Mercato OM : Officiel, un espoir du club vainqueur de la Gambardella transféré

Le départ est désormais acté. Gaël Lafont, grand artisan de la victoire de l’OM en Coupe Gambardella en 2024 et figure prometteuse du centre de formation marseillais, s’est engagé avec le Genoa, 13ᵉ de Serie A la saison dernière. Le club olympien a officialisé la nouvelle ce lundi.

Un nouveau départ pour relancer sa carrière

Âgé de 19 ans et natif d’Aix-en-Provence, Lafont quitte la Canebière pour tenter l’aventure italienne. L’opération s’est conclue sous la forme d’un transfert gratuit, assorti d’un pourcentage à la revente en faveur de l’OM. Le joueur avait rejoint l’Italie ce lundi matin pour passer sa visite médicale et parapher son contrat.

Cap sur la Serie A

Malgré un passage remarqué avec les jeunes, le milieu de terrain n’a eu que peu de temps de jeu avec les pros. Apparu une seule fois sur le banc en Ligue 1, à Brest lors de la première journée la saison dernière, il avait également disputé 10 minutes en Ligue Europa contre Benfica. Depuis, il avait complètement disparu des plans de Roberto De Zerbi.

Au Genoa, Lafont espère se relancer et franchir un cap dans un championnat réputé pour sa rigueur tactique. Pour l’OM, ce départ marque la fin d’une histoire commencée au centre de formation, avec l’espoir de voir un jour ce pur produit olympien s’épanouir au plus haut niveau.