Mercato concurrents OM : l’agent d’Endrick est clair concernant son avenir à Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Interrogé sur la situation de Endrick, l’agent du prodige brésilien a clarifié l’avenir du joueur prêté à Lyon lors du mercato hivernal. Thiago Freitas s’est exprimé sur Win Win, et ses propos ont été relayés par plusieurs médias spécialisés, notamment AS.

Un prêt décidé pour du temps de jeu

Arrivé à Lyon en prêt de six mois en provenance du Real Madrid, Endrick cherchait davantage de minutes après un début de saison compliqué en Espagne, où il avait peu joué. Selon l’agent, le faible temps de jeu au sein de l’effectif madrilène s’explique par la concurrence immense dans le secteur offensif, avec des joueurs comme Vinícius Júnior, Mbappé, Jude Bellingham ou Rodrygo déjà bien établis dans la rotation offensive du club.

Freitas a aussi rappelé que le jeune attaquant n’avait pas commencé la saison avec l’équipe première, ayant manqué la Coupe du monde des clubs et souffert d’une blessure, ce qui a impacté sa capacité à s’imposer dans la rotation.

Retour au Real la saison prochaine !

Sur l’avenir de Endrick après la fin de son prêt à Lyon, l’agent a été très clair : « Endrick a été prêté à Lyon pour six mois. La décision est déjà prise et Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison. Il n’y a aucune ambiguïté ni secret à ce sujet. L’accord est uniquement un prêt, sans option d’achat, donc Endrick reviendra. »

Freitas a précisé qu’il ne pouvait pas prédire ce qui se passera lors de la saison 2026-2027, mais le retour de l’attaquant au Real Madrid à l’issue de la saison actuelle est confirmé par l’accord de prêt et l’absence d’option d’achat dans le contrat.

Pas de prolongation possible ?

Depuis son arrivée en Ligue 1 avec Lyon, Endrick s’est rapidement imposé comme un élément important de l’attaque lyonnaise, enchaînant les contributions offensives malgré une expulsion récente face au FC Nantes qui lui vaudra une suspension.

Alors que son prêt se poursuit jusqu’à la fin de la saison, la clarification de son agent met un terme aux spéculations autour d’un éventuel transfert définitif à Lyon et confirme les plans du Real Madrid de réintégrer le jeune attaquant dans son effectif après la période de prêt.