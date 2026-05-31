Mercato concurrents OM : l’AS Monaco cible un nouveau talent du FC Barcelone après Ansu Fati !

L’AS Monaco prépare un été mouvementé et explore déjà plusieurs pistes pour renforcer son effectif. Après avoir obtenu le prêt d’Ansu Fati, le club de la Principauté s’intéresse désormais à un autre joueur formé à La Masia, Marc Casadó. Un dossier qui illustre les ambitions monégasques avant la prochaine saison de Ligue 1.

Monaco poursuit son marché au FC Barcelone

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L’AS Monaco s’apprête à ouvrir un nouveau cycle. Après la nomination de Filipe Luis au poste d’entraîneur, le club du Rocher travaille déjà sur plusieurs dossiers en vue du mercato estival.

Dans le même temps, plusieurs cadres pourraient quitter la Principauté. Les situations de Folarin Balogun, Maghnes Akliouche et Lamine Camara alimentent les discussions autour du club monégasque. Par ailleurs, l’avenir d’Ansu Fati reste également un sujet important. Prêté par le FC Barcelone avec une option d’achat estimée à 11 millions d’euros, l’attaquant espagnol ne semble plus entrer dans les plans du club catalan.

Selon les informations de Mundo Deportivo, l’AS Monaco suit désormais de près Marc Casadó. Le milieu de terrain espagnol de 22 ans aurait été évoqué lors d’échanges entre les dirigeants monégasques et Jorge Mendes, représentant du joueur. L’influent agent portugais occupe une place centrale dans plusieurs dossiers du club, puisqu’il représente également Ansu Fati ainsi que Filipe Luis.

Marc Casadó face à une forte concurrence au Barça

Révélé au plus haut niveau lors de la saison 2024-2025, Marc Casadó avait su se faire remarquer grâce à ses performances sous le maillot du FC Barcelone. Toutefois, la concurrence au milieu de terrain s’est renforcée ces derniers mois.

Lors de l’exercice écoulé, le joueur espagnol a disputé 24 rencontres de Liga, dont 10 comme titulaire. Malgré ce temps de jeu relativement limité, son profil continue d’attirer plusieurs clubs européens.

La presse catalane indique depuis plusieurs semaines que le FC Barcelone envisage plusieurs ventes afin d’améliorer sa situation financière. Dans ce contexte, Marc Casadó figure parmi les éléments susceptibles de quitter la Catalogne. Sous contrat jusqu’en 2028, le milieu de terrain disposerait néanmoins d’une valeur marchande intéressante sur le marché des transferts.

L’AS Monaco n’est cependant pas seul sur le dossier. Des formations de Premier League ainsi que plusieurs clubs saoudiens surveillent également sa situation. Son nom a même été associé récemment à certaines hypothèses de négociations impliquant Julián Álvarez.

Pour l’instant, aucune offre officielle n’a été annoncée. Toutefois, l’intérêt monégasque confirme la volonté du club de poursuivre sa stratégie de recrutement axée sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Une évolution du dossier qui pourrait également être suivie avec attention du côté de l’OM, alors que la concurrence entre les prétendants aux places européennes s’annonce particulièrement intense lors de la prochaine saison de Ligue 1.