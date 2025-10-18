Mercato concurrents OM : l’AS Monaco veut s’offrir ce défenseur de l’Inter ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’AS Monaco, cherche à renforcer son arrière-garde. Le club de la Principauté aurait jeté son dévolu sur Yan Bisseck, défenseur central de l’Inter Milan, selon les informations du média allemand Bild.

Monaco veut profiter du malaise de Bisseck à l’Inter

Arrivé à l’Inter Milan à l’été 2023, Yan Bisseck peine à s’imposer au sein de l’effectif de Simone Inzaghi. Malgré un potentiel reconnu, le défenseur allemand de 24 ans n’a disputé qu’un seul match de Serie A cette saison. Un temps de jeu famélique qui pousserait le joueur à envisager un départ, en quête d’un club où il pourrait relancer sa carrière.

Le profil du natif de Cologne séduit plusieurs formations européennes. Toujours selon Bild, le RB Leipzig et l’Eintracht Francfort surveillent de près la situation. Mais l’AS Monaco serait également sur les rangs. Les dirigeants monégasques, confrontés à une série de blessures en défense — notamment celles de Mamadou Mawissa et Eric Dier —, explorent plusieurs pistes pour renforcer la charnière centrale.

Doté d’un physique imposant (1m96) et d’une solide expérience malgré son jeune âge, Bisseck correspond au profil recherché par le club de la Principauté : un défenseur athlétique, capable de s’adapter rapidement à la Ligue 1.

Cependant, le dossier s’annonce complexe. L’Inter Milan, qui a prolongé le joueur jusqu’en 2029, ne compte pas le brader. Le club italien aurait fixé le prix de départ à 30 millions d’euros, une somme jugée élevée par les dirigeants monégasques.

Reste à savoir si Monaco décidera de passer à l’action ou se tournera vers une option plus abordable lors du prochain mercato hivernal. Une chose est sûre : ce possible mouvement sera scruté de près par les rivaux de Ligue 1, dont l’OM, toujours attentif aux ambitions de ses concurrents directs dans la course à l’Europe.