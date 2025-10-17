OM : De Zerbi confirme 4 absents et des incertitudes face au HAC !

Ce vendredi, en conférence de presse avant la rencontre entre l’OM et Le Havre, l’entraîneur Roberto De Zerbi a fait le point sur l’état de forme de son effectif. Le technicien italien a confirmé quatre forfaits pour ce match de Ligue 1, tout en précisant que certains internationaux étaient encore en phase de récupération.

Les forfaits confirmés pour OM – HAC

Roberto De Zerbi a annoncé que Geoffrey Kondogbia et Hamed Junio Traoré nécessitaient encore un peu de temps avant de retrouver la compétition. Le premier, milieu de terrain défensif, et le second, jeune espoir offensif, poursuivent leur rééducation et ne seront pas disponibles pour la réception du Havre.

Concernant Facundo Medina, le défenseur argentin, l’entraîneur a précisé qu’il allait manquer plusieurs matchs supplémentaires. Cette absence prolongée pourrait perturber l’équilibre défensif de l’équipe, d’autant plus que Amine Gouiri est également forfait pour ce match suite à sa blessure à l’épaule contracté avec l’Algérie.

L’incertitude plane sur certains internationaux

Roberto De Zerbi a également évoqué la situation de plusieurs joueurs internationaux. Il n’a pas encore pu observer Murillo, Rulli, Balerdi et Aguerd à l’entraînement, mais il a exprimé un sentiment positif quant à leur état de forme : « J’ai l’impression que tout le monde va bien ». Les prochaines séances permettront de confirmer leur disponibilité pour le match contre Le Havre.

🗣️4 forfaits face au HAC !#DeZerbi : “Kondogbia et Traoré encore besoin d’un peu de temps, Medina va encore manquer plusieurs matchs. Gouiri ne sera pas là demain. Je n’ai pas encore vu Murillo, Rulli, Bamerdi et Aguerd à l’entraînement mais j’ai l’impression que tout le monde… pic.twitter.com/yUNS32vsIW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 17, 2025

A lire : OM : Un coup dur se confirme pour De Zerbi !

Une équipe qui travaille sérieusement

Malgré ces absences, l’entraîneur a souligné que les joueurs présents avaient bien travaillé : « Ceux qui sont restés avec moi ont bien travaillé. On doit repartir ». Cette déclaration témoigne de la détermination du groupe à compenser les absences et à continuer à progresser collectivement.

En résumé, l’Olympique de Marseille devra composer avec plusieurs absences pour la réception du Havre. Les forfaits de Kondogbia, Traoré, Medina et Gouiri obligeront Roberto De Zerbi à adapter son dispositif tactique. La gestion de l’état de forme des internationaux sera également un enjeu crucial pour les prochains matchs.