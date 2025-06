Mercato concurrents OM : Le LOSC avance pour Giroud mais pourrait perdre un autre taulier !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le LOSC pourrait vivre un été mouvementé sur le marché des transferts. Alors que le club nordiste rêve de frapper un grand coup offensif avec l’arrivée d’Olivier Giroud, il pourrait en parallèle perdre un cadre du vestiaire, Benjamin André, courtisé par le Paris FC.

Olivier Giroud, un retour en Ligue 1

Selon plusieurs sources, le LOSC s’intéresse de très près à Olivier Giroud, champion du monde 2018, pour compenser le départ de Jonathan David. À 38 ans, l’attaquant français évolue actuellement au Los Angeles FC, avec un contrat courant jusqu’en décembre 2025.

Des contacts auraient déjà été établis. Mais la question centrale demeure : Giroud est-il prêt à retrouver la Ligue 1 après ses années à Arsenal, Chelsea et l’AC Milan ? Si l’opération reste complexe, elle pourrait représenter un véritable coup de projecteur pour Lille et la Ligue 1.

Benjamin André, un pilier lillois convoité par le Paris FC

En parallèle, le Paris FC, fraîchement promu en Ligue 1, ambitionne de se renforcer avec des joueurs expérimentés. Après avoir déjà officialisé les arrivées de Moses Simon (Nantes) et Noah Sangui (Reims), le club de la capitale a transmis une offre estimée entre 2 et 3 millions d’euros pour Benjamin André, le taulier du LOSC, sous contrat jusqu’en 2026. Le leadership d’André est un atout majeur, et sa décision pourrait faire basculer ce dossier.

⚖️ Un mercato décisif pour le LOSC

Entre la piste prestigieuse d’Olivier Giroud pour dynamiser l’attaque et la convoitise autour de Benjamin André, le LOSC se retrouve à un carrefour stratégique. Recruter une star d’envergure mondiale tout en gardant ses cadres sera crucial pour bien entamer la saison 2025-2026.

Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour les Dogues, entre ambition offensive et stabilité au milieu. Un mercato à suivre de très près !