Mercato concurrents OM : Le LOSC prépare le transfert d’un joueur cadre cet été ?

Le LOSC pourrait animer le prochain mercato estival avec un chantier majeur : le poste de gardien de but. Malgré un contrat courant jusqu'en 2027, Lucas Chevalier pourrait quitter le club nordiste dans les prochains mois. Une situation qui oblige Lille à anticiper un éventuel départ et à prospecter sur le marché des portiers.

Alors que des cadres comme Jonathan David ou Angel Gomes arrivent à un tournant contractuel, ce n’est pas le cas de Lucas Chevalier. Le jeune gardien, formé au club et sous contrat pour encore deux saisons, attire néanmoins l’attention de plusieurs grandes équipes européennes. Le LOSC est conscient qu’un départ est envisageable. Le club se prépare donc à renforcer ce secteur clé, d’autant plus que le vétéran Vito Mannone quittera officiellement le groupe le 30 juin prochain.

Un avenir incertain pour Chevalier ?

Le président Olivier Létang et sa direction pourraient être contraints de recruter un voire deux gardiens de but pour la saison prochaine. Selon plusieurs sources proches du club, un profil aurait déjà été identifié en Allemagne. D’après les informations du média Transferfeed, Michael Zetterer, gardien du Werder Brême, figurerait parmi les cibles prioritaires du LOSC. À 29 ans, le portier allemand réalise une saison pleine, sans avoir manqué le moindre match de Bundesliga. Né à Munich, il affiche une solide régularité et une expérience appréciée à son poste.

Michael Zetterer dans le viseur

Estimé à 4,5 millions d’euros, Zetterer représente une option abordable pour Lille. Mais la concurrence s’annonce rude. Le Valence CF, club de Liga, aurait également coché son nom. Le duel pourrait être serré entre les deux formations.

À ce stade, l’incertitude reste totale sur le nom du futur numéro un dans les cages lilloises. Mais une chose est claire : le LOSC prépare activement la suite et n’écarte pas l’éventualité d’un départ de son talent maison. “Lille doit s’attendre à un départ, que ce soit lors du mercato d’été à venir, ou plus tard”, confie une source proche du club.

Lucas Chevalier franchira-t-il un cap ailleurs ? Michael Zetterer défendra-t-il les couleurs lilloises ? Les prochaines semaines devraient apporter des réponses à ces interrogations.