Mercato concurrents OM : le PSG recalé après une offre de 45 M€ !

Le Paris Saint-Germain accélère sur la piste Maghnes Akliouche. Selon les informations de L’Équipe, relayées par Foot Mercato, le club parisien a transmis une offre de 45 millions d’euros à l’AS Monaco. Une proposition refusée par les dirigeants monégasques.

Monaco refuse les 45 M€ du PSG

Le PSG souhaite renforcer son secteur offensif avec Maghnes Akliouche. Suivi depuis plusieurs saisons par le club de la capitale, le joueur de 24 ans figure parmi les priorités de Luis Enrique durant ce mercato estival.

D’après L’Équipe, Paris a récemment proposé 45 millions d’euros à Monaco pour recruter l’international français. L’ASM a toutefois repoussé cette première offensive, estimant que son milieu offensif vaut davantage.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Akliouche n’est pas considéré comme intransférable. Monaco attend néanmoins une proposition correspondant à ses exigences avant d’autoriser son départ.

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Akliouche privilégierait le PSG

Selon Foot Mercato, Maghnes Akliouche souhaiterait rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Le joueur privilégierait la piste parisienne malgré l’intérêt de Liverpool.

Le club anglais aurait pourtant envisagé de transmettre une offre supérieure à celle du PSG. Cette possibilité n’aurait pas modifié la position du Monégasque, qui souhaiterait poursuivre sa carrière à Paris.

Cette volonté représente un atout important pour le PSG, mais elle ne suffit pas encore à débloquer les négociations avec Monaco.

Les discussions vont se poursuivre

Après ce premier refus, les échanges devraient continuer entre les différentes parties. Le PSG devra augmenter son offre ou trouver une formule susceptible de satisfaire la direction monégasque.

Pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé. Monaco conserve la maîtrise du dossier grâce au contrat longue durée de son joueur et n’entend pas céder l’un de ses principaux éléments pour 45 millions d’euros.