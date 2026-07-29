Mercato OM : Paixão a déjà une idée claire pour son avenir !

Alors que la situation financière de l’Olympique de Marseille pourrait conduire la direction à étudier des offres pour plusieurs joueurs, Igor Paixão ne semble pas envisager un départ. Selon les informations de La Provence, l’attaquant brésilien se sent bien à Marseille et apprécie les premières semaines de travail avec Bruno Genesio.





Paixão motivé par le nouveau projet

Revenu à la Commanderie pour préparer la nouvelle saison, Igor Paixão serait pleinement concentré sur l’OM. Le Brésilien n’aurait aucune envie de quitter Marseille malgré les incertitudes qui entourent encore l’effectif olympien durant ce mercato.

Une source appartenant à son entourage a confirmé son état d’esprit auprès de La Provence.

« Igor est motivé, heureux et conscient du défi de taille qui l’attend cette saison. Il s’y prépare. Tout le monde a envie qu’il reste. »

Paixão apprécierait également les méthodes mises en place par Bruno Genesio depuis la reprise de l’entraînement. Une relation positive qui pourrait conforter l’attaquant dans sa volonté de poursuivre son aventure sous le maillot marseillais.

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Une association avec Gouiri déjà envisagée

Toujours selon La Provence, Igor Paixão et Amine Gouiri entretiendraient un respect réciproque. Les deux joueurs se verraient bien mener ensemble l’attaque olympienne lors de la saison à venir.

Bruno Genesio a d’ailleurs récemment exprimé son souhait de pouvoir conserver les deux offensifs. La décision finale ne dépendra toutefois pas uniquement du nouvel entraîneur. En raison de la situation financière du club, l’OM pourrait étudier une proposition importante pour n’importe quel élément de son effectif.

À ce stade, aucune offre concrète concernant Paixão n’est annoncée. La tendance sportive est en revanche claire : le Brésilien souhaite rester à Marseille et s’inscrire dans le projet de Bruno Genesio.