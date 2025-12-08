Mercato concurrents OM : le RC Lens en passe de s’offrir une belle recrue !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le mercato d’hiver s’annonce particulièrement animé du côté du RC Lens, concurrent direct de l’OM dans la lutte pour les places européennes. Alors que l’Olympique de Marseille reste attentif aux opportunités du marché, le club artésien s’apprête, selon des informations concordantes, à frapper un coup important au milieu de terrain. Une arrivée de poids qui pourrait rebattre les cartes dans la course aux premières places de Ligue 1 et renforcer l’ambition lensoise.

Le journaliste sportif Nabil Djellit a apporté des précisions sur ce dossier qui prend de plus en plus d’ampleur. Selon lui, “sauf revirement de situation, Amadou Haidara (27 ans) va rejoindre Lens au mercato. C’est quasi bouclé, VM à venir prochainement. Joueur du RB Leipzig depuis janvier 2019, il évolue au poste de 6, 8 ou 10… Il est concerné par la CAN avec le Mali.” Une information qui a rapidement fait réagir les observateurs du mercato RC Lens et les supporters.

Amadou Haidara, un renfort stratégique pour le milieu du RC Lens

L’arrivée annoncée d’Amadou Haidara représenterait un apport majeur pour le RC Lens. International malien, le milieu de terrain s’est forgé une solide réputation en Bundesliga sous les couleurs du RB Leipzig, qu’il a rejoint en janvier 2019. Capable d’évoluer en sentinelle (6), en relayeur (8) ou dans un rôle plus offensif (10), il offre un profil polyvalent très recherché lors de ce mercato d’hiver.



Pour le club lensois, ce renfort viserait à densifier l’entrejeu et à compenser certaines limites observées depuis le début de saison. L’OM, directement concerné par les ambitions européennes du RC Lens, surveille forcément cette opération avec attention. La rivalité sportive entre les deux clubs s’intensifie également sur le terrain du mercato, où chaque mouvement compte.

Autre élément important du dossier : la participation d’Amadou Haidara à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations avec le Mali. Une donnée qui pourrait impacter sa disponibilité à court terme, mais qui n’empêche pas les dirigeants lensois d’avancer sur ce transfert, jugé prioritaire.