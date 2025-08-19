Mercato concurrents OM : le Stade Rennais prêt à miser gros sur une ex piste offensive marseillaise !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Rennes serait prêt à miser sur l’attaquant de l’Ajax Brian Brobbey, dont l’avenir pourrait se jouer dans les prochains jours !
Un budget conséquent pour attirer Brobbey
Le Stade Rennais dispose d’une enveloppe de plus de 20 millions d’euros, primes comprises, pour s’offrir les services de Brian Brobbey. La somme, déjà significative, témoigne de la volonté du club de renforcer son attaque après une saison décevante. Bien que le prix demandé par l’Ajax ne soit pas encore atteint, le club breton est ouvert à la négociation.
🚨 Rennes est bien intéressé par Brian Brobbey selon @lequipe, et aurait formulé une première offre inférieure à 20M€. L’Ajax en demande plus pour son attaquant.
En parallèle, les discussions se poursuivent sur les dossiers Conrad Harder et Estéban Lepaul. pic.twitter.com/nj7REgRB83
— Team SRFC 🔴⚫ (@team_srfc) August 19, 2025
Une concurrence féroce sur le marché des transferts
Le jeune attaquant de 23 ans bénéficie également d’un intérêt sérieux de la part de clubs de Premier League, de Serie A et de Bundesliga. La concurrence s’annonce rude pour Rennes, qui devra convaincre Brobbey de rejoindre la Bretagne, un choix qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière.
Une opération en cours, mais incertaine
Le directeur technique du Stade Rennais, Alex Kroes, a été informé de la volonté du club de faire « beaucoup » pour prendre le contrôle de Brobbey. Si le club français n’a pas encore formulé une offre officielle, il semble déterminé à faire avancer ce dossier. La question reste de savoir si l’Ajax, qui reste ouvert à la négociation, laissera partir son attaquant
Un contexte sportif en mutation
Le Stade Rennais, qui a débuté sa saison sur une victoire face à l’Olympique de Marseille, cherche à rebondir après une saison dernière en demi-teinte. L’arrivée éventuelle de Brobbey pourrait apporter une nouvelle dynamique à l’équipe, en remplacement de l’attaquant Arnaud Kalimuendo, vendu à Nottingham Forest pour plus de 30 millions d’euros.
A lire aussi: OM : Balerdi, Rulli et Medina dans la pré-liste !