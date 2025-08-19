Mercato concurrents OM : le Stade Rennais prêt à miser gros sur une ex piste offensive marseillaise !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Rennes serait prêt à miser sur l’attaquant de l’Ajax Brian Brobbey, dont l’avenir pourrait se jouer dans les prochains jours !

Un budget conséquent pour attirer Brobbey



Le Stade Rennais dispose d’une enveloppe de plus de 20 millions d’euros, primes comprises, pour s’offrir les services de Brian Brobbey. La somme, déjà significative, témoigne de la volonté du club de renforcer son attaque après une saison décevante. Bien que le prix demandé par l’Ajax ne soit pas encore atteint, le club breton est ouvert à la négociation.

#MercatoSRFC 🚨 Rennes est bien intéressé par Brian Brobbey selon @lequipe, et aurait formulé une première offre inférieure à 20M€. L’Ajax en demande plus pour son attaquant. En parallèle, les discussions se poursuivent sur les dossiers Conrad Harder et Estéban Lepaul. pic.twitter.com/nj7REgRB83 — Team SRFC 🔴⚫ (@team_srfc) August 19, 2025