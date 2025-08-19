OM : Balerdi, Rulli et Medina dans la pré-liste !

Trois joueurs de l’Olympique de Marseille figurent dans la pré-liste de l’équipe d’Argentine dévoilée ce lundi par Lionel Scaloni. Le sélectionneur des champions du monde a retenu Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi et Facundo Medina en vue des deux dernières rencontres éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, face au Venezuela (4 septembre) et à l’Équateur (9 septembre).

Le choix du sélectionneur argentin confirme la régularité de ces trois joueurs, déjà appelés lors des précédents rassemblements de l’Albiceleste. Le gardien Gerónimo Rulli (6 sélections), installé comme doublure d’Emiliano Martínez, avait notamment pris part à la rencontre face au Venezuela (1-1) en octobre dernier. À cette occasion, il avait évolué aux côtés de Balerdi, capitaine de l’OM, titularisé dans l’axe de la défense.

Leonardo Balerdi (8 sélections) et Facundo Medina (7 sélections) se retrouvent régulièrement convoqués ensemble mais n’ont jamais été alignés simultanément. À chaque fois que les deux défenseurs étaient dans le groupe, l’un a pris la place de l’autre, Scaloni alternant leurs titularisations. Cette gestion confirme la concurrence qui existe entre les deux Marseillais, l’un comme l’autre cherchant à s’imposer durablement en sélection.

Pour l’Olympique de Marseille, cette triple présence dans la pré-sélection argentine illustre l’importance prise par ses internationaux en ce début de saison. Si Balerdi et Medina s’imposent comme des titulaires réguliers en club, Rulli continue de gagner du temps de jeu après une saison 2024 compliquée par une blessure.



La liste définitive de l’Argentine sera annoncée dans les prochains jours. Pour les trois joueurs marseillais, la perspective de disputer deux rencontres décisives dans la course à la Coupe du monde 2026 représente une nouvelle opportunité de renforcer leur statut international et de confirmer leur progression sous les couleurs phocéennes.