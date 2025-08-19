Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : Balerdi, Rulli et Medina dans la pré-liste !
OM Actualités

OM : Balerdi, Rulli et Medina dans la pré-liste !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Trois joueurs de l’Olympique de Marseille figurent dans la pré-liste de l’équipe d’Argentine dévoilée ce lundi par Lionel Scaloni. Le sélectionneur des champions du monde a retenu Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi et Facundo Medina en vue des deux dernières rencontres éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, face au Venezuela (4 septembre) et à l’Équateur (9 septembre).

 

Le choix du sélectionneur argentin confirme la régularité de ces trois joueurs, déjà appelés lors des précédents rassemblements de l’Albiceleste. Le gardien Gerónimo Rulli (6 sélections), installé comme doublure d’Emiliano Martínez, avait notamment pris part à la rencontre face au Venezuela (1-1) en octobre dernier. À cette occasion, il avait évolué aux côtés de Balerdi, capitaine de l’OM, titularisé dans l’axe de la défense.

 

A lire aussi : Mercato : Pavard discussions entamées ! (“Il ne dira pas non à l’OM”, prévient un journaliste)

 

Leonardo Balerdi (8 sélections) et Facundo Medina (7 sélections) se retrouvent régulièrement convoqués ensemble mais n’ont jamais été alignés simultanément. À chaque fois que les deux défenseurs étaient dans le groupe, l’un a pris la place de l’autre, Scaloni alternant leurs titularisations. Cette gestion confirme la concurrence qui existe entre les deux Marseillais, l’un comme l’autre cherchant à s’imposer durablement en sélection.

 

Les 3 argentins de l’OM dans la pré-liste de l’Argentine !

 


Pour l’Olympique de Marseille, cette triple présence dans la pré-sélection argentine illustre l’importance prise par ses internationaux en ce début de saison. Si Balerdi et Medina s’imposent comme des titulaires réguliers en club, Rulli continue de gagner du temps de jeu après une saison 2024 compliquée par une blessure.


La liste définitive de l’Argentine sera annoncée dans les prochains jours. Pour les trois joueurs marseillais, la perspective de disputer deux rencontres décisives dans la course à la Coupe du monde 2026 représente une nouvelle opportunité de renforcer leur statut international et de confirmer leur progression sous les couleurs phocéennes.

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823