Mercato concurrents OM : Lens vise ce défenseur révélé au Mondial…

Le RC Lens a identifié sa priorité pour reconstruire l’axe de sa défense : Armando Obispo. Après le départ libre de Malang Sarr, qui n’a pas souhaité prolonger son contrat, la cellule de recrutement artésienne s’est rapidement tournée vers ce défenseur central gaucher de 27 ans, sous contrat au PSV Eindhoven jusqu’en juin 2027 et tout juste sorti d’une Coupe du monde réussie avec le Curaçao. Selon plusieurs médias dont Foot Mercato, de premiers contacts concrets ont déjà eu lieu entre la direction sportive lensoise, pilotée par Jean-Louis Leca, et l’entourage du joueur. Cependant, rien n’est encore signé…

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Un profil pensé pour succéder à Sarr

Le cahier des charges de Lens était précis : un défenseur central gaucher, puissant dans les duels, dominant dans le jeu aérien et capable d’apporter de la sérénité dans la relance grâce à son pied gauche. Un rôle proche de celui occupé par Sarr, mais dans une version plus armée physiquement. Obispo répond à cette commande presque point par point. Formé au PSV Eindhoven, il possède un CV déjà bien fourni pour son âge : plus d’une centaine de matchs disputés en Eredivisie et une quinzaine d’apparitions en Ligue des Champions. Les données récoltées sur sa dernière saison le présentent comme un défenseur de lecture plutôt que de combat, qui tacle peu mais qui coupe les trajectoires et gagne ses duels grâce à un bon placement. Un point faible toutefois identifié : un déficit physique dans la comparaison directe avec certains profils déjà présents dans l’effectif lensois, ce qui en ferait dans un premier temps davantage un renfort de rotation qu’un titulaire immédiat.

Un dossier accessible financièrement

Sur le plan comptable, l’opération a tout d’une belle affaire pour le club artésien. Sous contrat avec le PSV jusqu’en juin 2027, Armando Obispo est évalué entre 3 et 4 millions d’euros selon Transfermarkt, un tarif tout à fait dans les moyens des finances lensoises pour un joueur de ce calibre et de cette expérience. Dans un marché où les défenseurs centraux gauchers fiables et expérimentés se font rares, Lens sait qu’il tient là une opportunité à saisir rapidement, à coûts réduits.

Reste une question centrale : Armando Obispo pourra-t-il s’adapter rapidement à la Ligue 1 ? Championnat plus intense physiquement que l’Eredivisie et réputé exigeant pour les défenseurs. Cela représentera un vrai test pour un joueur dont le principal point faible identifié reste justement le combat physique. Son intelligence de placement et sa qualité de relance suffiront-elles à compenser ce déficit face à des attaquants taillés pour la puissance ? Réponse dans les prochains mois, si le transfert venait à se concrétiser.

Paul Laffisse