Mercato concurrents OM : Un taulier de défense du RC Lens a plusieurs options…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Au chapitre transfert, Lens fait l’actualité ces derniers jours. Alors que le club sang et or a perdu son entraîneur et plusieurs joueurs, un nouveau technicien devrait signer prochainement. Mais plusieurs tauliers du club lensois sont dans l’incertitude concernant leur avenir. A commencer par Malang Sarr dont la situation crispe de nombreux supporters.

A Lens, le mouvement a commencé depuis bien longtemps. Wesley Saïd, Adrien Thomasson et Allan Saint-Maximin ont déjà quitté le RC Lens, tout comme leur entraîneur Pierre Sage qui a signé à Crystal Palace.

Des tauliers sollicités par des clubs étrangers

Le remplaçant de l’entraîneur français a été annoncé par Foot Mercato et ce devrait être Dino Toppmöller. L’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort vient prendre la suite de Pierre Sage après une saison quasi parfaite avec une deuxième place de Ligue 1 et une victoire en Coupe de France.

Des résultats qui n’assurent pas une forte continuité concernant l’effectif. De nombreux cadres et révélations de la saison lensoise sont convoités et pourraient rejoindre des clubs plus huppés. On parle notamment du milieu malien Mamadou Sangaré, véritable révélation qui serait sur les tablettes de nombreux clubs européens dont Manchester United selon Foot Mercato.

Une offre saoudienne multiplie par six le salaire de Sarr

Le cas du taulier de la défense sang et or Malang Sarr inquiète aussi. A trois semaines de la fin de son contrat, le défenseur franco-sénégalais n’a toujours pas communiqué sur son avenir, ce qui commence à agacer les supporters lensois.

Une prolongation est toujours espérée mais le défenseur reste sur une superbe saison qui pourrait lui ouvrir les portes d’un transfert vers un club plus compétitif sur la scène européenne.

A 27 ans, Malang Sarr sait qu’il lui reste au moins une nouvelle belle expérience possible à l’aube de son pic de performance. Selon les informations du journaliste saoudien Ahmed Ragab, relayées par le site Jeunesfooteux.com, le scénario qui domine est un départ vers l’Arabie Saoudite. Selon Ahmed Ragab, Sarr aurait un accord avec Al-Diraiyah pour un contrat de deux ans et un salaire avoisinant les 600 000 euros mensuels, soit six fois son salaire actuel à Lens.

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Les billets saoudiens ou les propositions sportives en Ligue 1 ?

Selon Jeunesfooteux.com, rien n’est encore signé et l’entourage du joueur ouvre la porte à d’autres prétendants. Il est indiqué qu’à Lens on sait que le défenseur vise une belle revalorisation salariale. Jeunesfooteux.com indique que d’autres possibilités existent pour Malang Sarr. Le défenseur, encore lensois jusqu’au 30 juin, aurait reçu une offre très sérieuse d’un club de Ligue 1 avec un salaire de 250 000 euros mensuels. Le site indique que cela s’apparente au Stade Rennais.

Mais un autre nom circulerait en coulisses selon le site internet. Le Paris FC pourrait être une option crédible au vue des ambitions et de la restructuration que devrait opérer le club parisien après une saison où les failles défensives ont fait tâche.

Rien n’est encore fait mais tout reste entre les mains de Malang Sarr qui sera libre de signer où il le souhaite au 30 juin. A lui de choisir entre les billets saoudiens d’Al-Diraiyah ou le sportif et la Ligue 1 à Rennes ou Paris. La balle est dans le camp du défenseur lensois.

Clarence Maillefaud