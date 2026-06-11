Mercato concurrents OM : l’OL doublé pour le « nouveau Mohamed Salah » !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le mercato estival continue de s’animer en Europe et un dossier suivi par l’Olympique Lyonnais a finalement échappé au club rhodanien. Le FC Barcelone a officialisé l’arrivée du jeune talent égyptien Hamza Abdelkarim, présenté comme l’un des grands espoirs de son pays.

Alors que l’OM suit avec attention les mouvements de ses concurrents en Ligue 1, l’actualité du marché des transferts concerne cette fois l’Olympique Lyonnais, devancé par le FC Barcelone dans un dossier prometteur.

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Le FC Barcelone sécurise Hamza Abdelkarim

Le club catalan poursuit son mercato avec une deuxième recrue après l’arrivée d’Anthony Gordon. Al Ahly a annoncé officiellement que le FC Barcelone avait activé la clause d’achat de Hamza Abdelkarim, jeune attaquant égyptien de 18 ans prêté aux U19 blaugranas depuis février dernier.

L’opération représenterait 1,5 million d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus. Un investissement mesuré pour un joueur considéré comme l’un des plus grands espoirs du football égyptien.

Le jeune offensif devrait également participer à la Coupe du Monde 2026 avec les Pharaons, ce qui renforce encore les attentes autour de son développement.

L’Olympique Lyonnais figurait parmi les clubs intéressés

Selon Marca, plusieurs formations européennes suivaient le dossier du joueur. Le Bayern Munich, l’AC Milan et l’Olympique Lyonnais faisaient notamment partie des clubs intéressés.

Le quotidien espagnol indique que le FC Barcelone a finalement pris les devants pour s’attacher définitivement les services du joueur, parfois comparé à Mohamed Salah en raison de son profil offensif et de ses origines égyptiennes.

Pour l’OL, ce dossier manqué illustre la forte concurrence qui règne sur le mercato européen. Le club rhodanien voit ainsi un espoir suivi de près rejoindre l’équipe entraînée par Hansi Flick, tandis que le FC Barcelone continue de renforcer son effectif en misant également sur l’avenir.

Cette opération confirme la volonté des Blaugranas de sécuriser très tôt les talents émergents, dans un marché des transferts toujours plus concurrentiel.