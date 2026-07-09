Mercato concurrents OM : L’OL signe sa 5e recrue !

L’Olympique Lyonnais poursuit sa stratégie de post-formation avec un joli coup. Selon les informations de L’Équipe, le jeune milieu de terrain congolais Cluver Sambi Mbungu va quitter le SM Caen pour signer son premier contrat professionnel avec l’OL.

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Un profil convoité par plusieurs clubs européens

À seulement 17 ans, Cluver Sambi Mbungu a su convaincre les dirigeants lyonnais, qui sont parvenus à devancer plusieurs clubs français et européens intéressés par son profil. Le jeune international congolais devrait passer sa visite médicale dans la semaine, avant de s’engager pour trois saisons, soit jusqu’en 2029.

Révélé la saison dernière avec la réserve caennaise en National 3, Mbungu a disputé 19 rencontres et inscrit trois buts, confirmant un potentiel qui n’a pas échappé aux recruteurs. Plutôt que de poursuivre son aventure en Normandie, le milieu de terrain a finalement privilégié le projet lyonnais, axé sur le développement des jeunes talents.

Un mercato estival particulièrement actif

Cette arrivée s’inscrit dans une intersaison déjà dense pour l’OL, qui a également enregistré les signatures de Boudache, Bidstrup, Duranville et Ouédraogo. Les quatre joueurs ont d’ailleurs déjà eu l’occasion de fouler la pelouse lors du premier match amical de préparation, disputé face à Mâcon et conclu sur une large victoire (5-2), avec notamment un triplé du jeune Rémi Himbert.

Avec cette cinquième recrue de l’été, l’Olympique Lyonnais confirme une ligne directrice claire : miser sur de jeunes talents à fort potentiel, plutôt que sur des profils déjà installés, pour construire l’effectif de demain.

Reste à savoir si Cluver Sambi Mbungu parviendra à s’intégrer rapidement au groupe professionnel, ou si son apprentissage se fera d’abord dans l’ombre de la réserve lyonnaise.

Au-delà du cas individuel de Cluver Sambi Mbungu, cette cinquième signature confirme une ligne directrice assumée par l’Olympique Lyonnais : reconstruire un effectif compétitif en misant sur de jeunes talents à fort potentiel, plutôt que sur des paris financiers coûteux. Une stratégie cohérente avec la situation économique du club, encore marquée par les difficultés héritées de l’ère Textor, et qui prend tout son sens depuis l’arrivée de Michele Kang à la tête du club. Entre Boudache, Bidstrup, Duranville, Ouédraogo et désormais Sambi Mbungu, Paulo Fonseca dispose déjà d’une base de travail renouvelée pour préparer la saison à venir. Reste à savoir combien de ces jeunes recrues s’imposeront durablement dans la rotation lyonnaise, et si ce mercato, pensé sur le temps long, permettra à l’OL de retrouver une stabilité sportive après une intersaison mouvementée sur le plan institutionnel.

Paul Laffisse