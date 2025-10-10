Mercato concurrents OM : Lyon doit se préparer au départ de son meilleur élément !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais pourrait bientôt perdre l’un de ses plus grands talents. Malick Fofana, révélation depuis la saison dernière, semble avoir fait son choix : son avenir s’écrira loin de la Ligue 1. Approché par plusieurs clubs européens lors du mercato d’été, le jeune ailier belge avait finalement décidé de rester à l’OL, convaincu qu’une saison pleine à Lyon serait bénéfique pour sa progression. Mais selon son entourage, le départ du joueur n’est plus qu’une question de temps.

Un départ inévitable pour Fofana, le joyau lyonnais

Sur le terrain, Fofana s’impose comme un élément clé du dispositif de Paulo Fonseca. En neuf apparitions toutes compétitions confondues (8 titularisations), il a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire la différence dans les un-contre-un en font une arme redoutable sur le flanc gauche, comme ont pu le constater les joueurs de l’OM.

Le technicien portugais attend toutefois davantage de constance de la part de son jeune joueur. « Je dois dire que j’attends plus de Malick. Il peut et doit faire davantage. Cela commence à l’entraînement », avait déclaré Fonseca en conférence de presse. Un message visiblement entendu, puisque Fofana a répondu sur le terrain avec des prestations convaincantes.

Roc Nation prépare déjà la suite

Selon Het Laatste Nieuws, Malick Fofana a refusé plusieurs offres importantes cet été, notamment en provenance d’Al-Ittihad, Everton et Fulham, qui étaient prêts à débourser les 45 millions d’euros exigés par l’OL. « Fofana se sent très valorisé à Lyon. Il ne voulait pas prendre ce risque », a confié Frederico Pena, directeur général de Roc Nation Sports, l’agence qui gère la carrière du joueur.

Mais ce choix de rester à Lyon n’était qu’un moyen de mieux préparer l’avenir. L’entourage du joueur anticipe déjà un transfert vers un top club européen. « C’est la saison où Fofana veut se montrer au monde. S’il réussit, il pourra passer de Lyon à un club du top 10. Liverpool, le Bayern, Manchester City : voilà les clubs où il a sa place », a ajouté Pena.

Sous contrat avec l’OL, Fofana est valorisé à près de 60 M€ pour un éventuel transfert en 2026. Une somme qui pourrait grimper si le Belge continue sur sa lancée. À seulement 20 ans, le jeune ailier semble promis à un avenir doré. Reste à savoir si Lyon pourra profiter encore longtemps de son talent, ou si les Gones devront bientôt tourner la page.