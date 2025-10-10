Ex OM : Valbuena révèle son dernier échange avec Deschamps (dans l’affaire dite de la “sextape”).

Invité du “Jeu de la Vérité” ce jeudi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Mathieu Valbuena est revenu avec émotion sur l’un des épisodes les plus marquants de sa carrière : la fin de son aventure en équipe de France, sur fond de l’affaire dite de la “sextape”.

L’ancien milieu offensif de l’OM et de l’OL, aujourd’hui âgé de 41 ans, a raconté le moment précis où tout a basculé.

« Le contact s’est estompé petit à petit. Je me souviens de cette journée où je suis dans le vestiaire à l’OL. L’affaire était sortie. Deschamps m’appelle et me dit : ‘Je ne vais pas te prendre sur ce rassemblement pour te protéger. On va jouer au Stade de France et je veux te protéger.’ Je réponds : ‘Mais me protéger de quoi ? Moi, je suis victime.’ Il me dit : ‘On va jouer à Paris, l’affaire est sortie, je ne peux pas te mettre dans la gueule du loup…’ J’étais très énervé quand j’ai raccroché. Je n’ai plus été rappelé derrière. »

Ces confidences révèlent la profonde déception de Valbuena, qui espérait une autre issue à sa carrière internationale.

La fin d’une histoire avec les Bleus

Auteur de 52 sélections entre 2010 et 2015, Mathieu Valbuena a longtemps été un cadre de l’équipe de France, notamment sous Laurent Blanc et Didier Deschamps. Mais après la révélation de l’affaire de la sextape en 2015, il n’a plus jamais été convoqué chez les Bleus.

L’ancien international confie avoir mal vécu cette mise à l’écart, qu’il juge injuste :

« J’aurais aimé une autre fin, j’ai beaucoup donné pour ce maillot. Je n’ai pas eu de deuxième chance. »

Un témoignage rare et sans amertume

S’il ne cache pas sa frustration, Valbuena garde un ton mesuré à l’égard de Didier Deschamps. Plus de dix ans après les faits, il semble surtout chercher à tourner la page, tout en rétablissant sa vérité sur un épisode qui a durablement marqué sa carrière et l’histoire récente de l’équipe de France.

