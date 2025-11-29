Mercato concurrents OM : Manchester United veut piocher en Ligue 1, un coup dur pour Rennes ?

En pleine dynamique positive, le Stade Rennais pourrait rapidement perdre l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Dans le viseur : Jérémy Jacquet, suivi de près par Manchester United.

Pendant que l’OM cherche à s’imposer durablement dans le haut du classement, l’un de ses concurrents directs semble avoir retrouvé des couleurs. Le Stade Rennais reste sur une série de trois victoires consécutives et peut même rêver d’intégrer provisoirement le Top 4 en cas de succès face au FC Metz. Une dynamique portée par le travail de Habib Beye, mais aussi par l’éclosion de plusieurs jeunes talents.

Parmi eux, Jérémy Jacquet s’impose comme une révélation de la saison. À seulement 20 ans, le défenseur central n’a manqué aucun match depuis le début de l’exercice. Régulier, solide et déjà très mature, il est devenu un élément important de la défense rennaise. Une progression rapide qui ne passe pas inaperçue sur la scène européenne.

Une offre de 20 millions d’euros dans les tuyaux

Selon certaines sources, Manchester United serait prêt à accélérer pour s’attacher les services de Jacquet, avec un chèque estimé à 20 millions d’euros. Une somme importante qui pourrait faire réfléchir les dirigeants bretons. Le club anglais souhaite bâtir une charnière centrale 100 % française, alors que Leny Yoro commence à s’imposer sous les ordres de Ruben Amorim. Jacquet entrerait parfaitement dans ce projet.



Pour l’OM, cette situation est à suivre de près. Rennes, concurrent direct dans la course aux places européennes, pourrait perdre un élément clé de sa défense. Un départ qui pourrait rebattre les cartes dans la lutte pour l’Europe, mais qui offrirait aussi une occasion aux Phocéens d’en profiter sur le terrain.