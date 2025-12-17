Mercato concurrents OM : Monaco veut s’offrir ce très jeune attaquant ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’attaquant polyvalent de Troyes, Mathys Detourbet, suscite l’intérêt de l’AS Monaco. Malgré son avance au classement, l’OM observe la situation de près.

L’AS Monaco ne perd pas de temps. Selon Fabrice Hawkins de RMC, le club de la principauté a inscrit Mathys Detourbet sur sa short list pour le mercato. L’attaquant de Troyes, âgé de 18 ans, impressionne par sa polyvalence offensive et ses qualités techniques.

Son agent, Thibaut Urien, est même prêt à collaborer avec une autre agence française pour faciliter un transfert. Cette volonté montre l’importance du joueur pour Monaco, qui veut renforcer son attaque afin de rester compétitif face à des rivaux comme l’OM, désormais leader après sa victoire 1-0 dimanche dernier.

Monaco veut s’offrir le jeune attaquant Mathys Detourbet ?



Mathys Detourbet évolue principalement en avant-centre, mesure 1,78 m et joue du pied droit. Déjà sélectionné avec les équipes de jeunes françaises, il compte un but en trois matches avec les U20. Sa capacité à évoluer dans plusieurs positions offensives et son expérience internationale font de lui une cible attractive pour les clubs français et étrangers.

Même si l’OM devance Monaco au classement, le club phocéen doit rester attentif. Le jeune attaquant pourrait rapidement devenir l’une des révélations du prochain mercato, et la concurrence est déjà bien présente.