Mercato concurrents OM : Nice poursuit son business avec l’Arabie Saoudite !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2026, Gaëtan Laborde est sur le point de rejoindre Al-Diraiyah FC, promu en deuxième division saoudienne. Le transfert est estimé entre 4 et 5 millions d’euros, un second après celui de Bulka pour Neom. Un départ stratégique pour le club azuréen, qui allège sa masse salariale tout en récupérant une indemnité non négligeable.

Après trois saisons sous les couleurs niçoises, Gaëtan Laborde va quitter la Ligue 1 pour tenter une nouvelle aventure à l’étranger. Selon Nice-Matin, l’attaquant de 31 ans est en passe de s’engager avec Al-Diraiyah FC, club récemment promu en D2 saoudienne, dans le cadre d’un transfert estimé entre 4 et 5 millions d’euros. L’opération est en bonne voie et pourrait être officialisée dans les jours à venir.

🇸🇦🤝🏻 Gaetan Laborde can be virtually considered an Al-Diriyah player as he has signed his three-year contract at the Saudi club. OGC Nice will earn €4m + €250k add-ons. 🔴⚫️ #OGCNice #AlDiriyah https://t.co/3dckndmMLI pic.twitter.com/Xn2MU1j36e

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) July 16, 2025