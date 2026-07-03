Mercato concurrents OM : Rennes accélère avec deux gros dossiers à 46 M€ !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Stade Rennais s’active fortement sur le marché des transferts avec deux dossiers majeurs qui pourraient représenter un investissement total de 46 millions d’euros. Pour l’OM, cette montée en puissance d’un concurrent direct en Ligue 1 est un élément à suivre de près à l’approche de la nouvelle saison.

Stade Rennais proche de boucler l’arrivée d’Eliezer Mayenda

Le Stade Rennais est sur le point de finaliser l’arrivée de Eliezer Mayenda. Selon Ouest-France, le club breton a trouvé un accord avec Sunderland pour le transfert de l’attaquant espagnol de 21 ans. Le montant de l’opération est estimé à 21 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter des bonus.

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Toujours selon le quotidien breton, Eliezer Mayenda est attendu ce vendredi afin de passer sa visite médicale avant de signer un contrat de cinq saisons avec le club rennais. Né à Saragosse, en Espagne, l’attaquant possède également la nationalité française. Arrivé en France à l’âge de 8 ans, il a été formé au FC Sochaux avant de rejoindre Sunderland en 2023.

Cette opération illustre les ambitions du Stade Rennais sur ce mercato, avec un investissement conséquent pour renforcer son secteur offensif.

Charlie Cresswell, un autre dossier très avancé

Le club breton ne compte pas s’arrêter là. D’après les informations d’Ouest-France, le Stade Rennais avance également de manière significative sur le dossier Charlie Cresswell, défenseur central anglais de Toulouse.

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Le média indique qu’un accord aurait déjà été trouvé entre le joueur et le club breton. Les discussions doivent désormais se poursuivre entre Rennes et le TFC afin de trouver un accord sur l’indemnité de transfert. Toulouse attendrait au moins 25 millions d’euros pour céder son défenseur de 23 ans.

Si cette opération venait à se concrétiser, l’investissement global du Stade Rennais sur les dossiers Eliezer Mayenda et Charlie Cresswell atteindrait environ 46 millions d’euros, hors bonus éventuels. Une activité qui confirme les ambitions du club breton sur ce mercato et qui mérite l’attention de l’OM, engagé lui aussi dans la construction de son effectif avant le début de la saison de Ligue 1. À ce stade, seul le transfert de Eliezer Mayenda est annoncé comme ayant fait l’objet d’un accord entre les clubs, tandis que le dossier Charlie Cresswell reste conditionné à un accord entre Rennes et Toulouse, selon Ouest-France.