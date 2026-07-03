Mercato OM : l’incroyable échange tenté par Marseille pour Nayef Aguerd

En quête de solutions pour renforcer son effectif malgré des moyens financiers limités, l’Olympique de Marseille continue d’explorer des montages créatifs sur le marché des transferts. Selon les informations de Foot Mercato, le club phocéen a tenté une opération originale autour de Nayef Aguerd, sans parvenir à ses fins.

Al-Sadd est passé à l’offensive

D’après Foot Mercato, Al-Sadd a récemment tenté de recruter Nayef Aguerd. Le club qatari s’est rapproché de l’OM afin d’étudier la faisabilité d’un transfert du défenseur marocain, considéré comme l’une des pistes défensives du mercato marseillais.

Mais les discussions se sont rapidement heurtées à un obstacle majeur : le prix du joueur. L’opération était estimée à environ 15 millions d’euros, une somme que les dirigeants olympiens ne pouvaient pas investir dans le contexte financier actuel du club.

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L’OM a imaginé un échange

Face à cette impasse, Marseille aurait tenté de trouver une alternative. Toujours selon Foot Mercato, les dirigeants olympiens auraient proposé un échange incluant Mohamed Camara, accompagné d’une compensation financière, afin de convaincre Al-Sadd de céder Nayef Aguerd.

Une formule qui aurait permis à l’OM de limiter son investissement immédiat tout en récupérant un milieu de terrain expérimenté, capable d’apporter de solides garanties à Bruno Genesio.

Un mercato sous haute contrainte

Cette tentative illustre parfaitement la nouvelle stratégie marseillaise. Encadré par la DNCG et sous la pression du fair-play financier de l’UEFA, l’OM privilégie désormais les montages financiers innovants, les échanges de joueurs et les opportunités de marché plutôt que les transferts coûteux.

Pour l’heure, aucune avancée concrète n’a été enregistrée dans ce dossier. Mais cet épisode confirme que les dirigeants olympiens multiplient les pistes pour renforcer l’effectif malgré une marge de manœuvre très réduite. D’autres négociations de ce type pourraient ainsi voir le jour au cours des prochaines semaines, alors que Marseille cherche à bâtir une équipe compétitive sans déséquilibrer ses finances.