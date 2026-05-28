Mercato concurrents OM : Rennes affiche ses ambitions et prépare déjà un recrutement ciblé !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Concurrent direct de l’Olympique de Marseille pour les places européennes, le Stade Rennais aborde son mercato estival avec des ambitions clairement affichées. Qualifié pour la prochaine Ligue Europa, le club breton veut rapidement renforcer son effectif afin de franchir un cap la saison prochaine.

Le Stade Rennais a validé l’essentiel en cette fin de saison. Grâce à une sixième place en Ligue 1 et au sacre du RC Lens en Coupe de France, les Bretons participeront bien à la prochaine édition de la Ligue Europa. Une qualification importante sur le plan sportif et économique, qui permet déjà aux dirigeants rennais de planifier activement le prochain mercato.

Ce mercredi matin, le président Arnaud Pouille ainsi que le directeur sportif Loïc Désiré ont présenté les grandes orientations du club pour la saison à venir. L’objectif est clair : renforcer un effectif jugé encore trop irrégulier pour rivaliser durablement avec les meilleures équipes du championnat, dont l’OM.

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Rennes veut renforcer son effectif avec des profils expérimentés

Durant sa prise de parole, Loïc Désiré a confirmé que Rennes ciblait déjà « deux ou trois joueurs » pour cet été. Le dirigeant souhaite notamment recruter un défenseur central expérimenté afin d’apporter davantage de stabilité à l’arrière-garde rennaise.

Le club recherche également un attaquant polyvalent capable d’évoluer aussi bien sur les côtés que dans l’axe. Une priorité importante pour offrir plus de solutions offensives à Franck Haise dans une saison qui s’annonce chargée avec la Coupe d’Europe.

Un mercato pensé pour renforcer le caractère du groupe

Au-delà des qualités techniques, Rennes souhaite surtout attirer des joueurs capables d’apporter davantage de personnalité au vestiaire. Loïc Désiré a insisté sur la nécessité de faire progresser collectivement le groupe grâce à des profils à fort leadership.

Le directeur sportif rennais s’appuie notamment sur plusieurs cadres identifiés comme Brice Samba, Valentin Rongier ou encore Breel Embolo pour construire cette nouvelle dynamique. Un signal fort envoyé à la concurrence, alors que l’Olympique de Marseille prépare lui aussi un mercato stratégique en vue de la prochaine saison.

Avec une qualification européenne déjà sécurisée et une ligne directrice clairement définie, Rennes semble vouloir accélérer rapidement sur ses dossiers afin de ne pas perdre de temps sur le marché estival.