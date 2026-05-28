OM : mail explosif, accusations de harcèlement, vestiaire en rupture… les révélations choc sur un proche de Benatia

Nouvelle tempête à l’Olympique de Marseille. Alors que le club traverse déjà une crise sportive et institutionnelle majeure, des révélations explosives publiées par Foot Mercato plongent encore un peu plus l’OM dans le chaos. Un collectif de salariés aurait envoyé un mail particulièrement accablant à la direction pour dénoncer les méthodes de Bob Tahri, proche de Medhi Benatia et homme fort du secteur performance ces derniers mois.

Un climat devenu “toxique” à la Commanderie ?

Selon les informations de Foot Mercato, une vingtaine de salariés issus des secteurs administratif et sportif, ainsi que plusieurs joueurs, auraient alerté la direction de l’OM à travers un courrier interne explosif.

Dans ce document authentifié par le média, Bob Tahri est accusé d’avoir instauré un véritable climat de peur au sein du club. Les auteurs du mail évoqueraient notamment des « méthodes d’intimidation », des « humiliations », du « harcèlement » et des « manipulations » répétées depuis son arrivée à Marseille.

Initialement recruté pour gérer le “player care”, Tahri aurait progressivement étendu son influence grâce à sa proximité avec Medhi Benatia, jusqu’à devenir l’un des hommes les plus puissants du quotidien olympien.

Des salariés ciblés… et un vestiaire à bout

Toujours selon Foot Mercato, plusieurs employés auraient été directement poussés vers la sortie ou mis sous pression ces derniers mois. Le mail cite notamment les cas de Véronique Lopez, Marcelo Iaia ou encore Alexandre Neyton.

Mais ce qui inquiéterait le plus en interne serait désormais la rupture totale avec une partie du vestiaire professionnel. Les joueurs reprocheraient notamment à Bob Tahri un “double discours” permanent.

Le fameux épisode de “l’extincteur”, qui avait secoué la fin de saison olympienne, aurait même servi de règlement de comptes entre certains joueurs et le responsable performance.

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Une nouvelle bombe dans une fin de saison déjà chaotique

Ces révélations arrivent au pire moment pour l’OM. Entre le départ de Medhi Benatia, la prise de pouvoir de Stéphane Richard, l’arrivée de Grégory Lorenzi et la recherche d’un nouvel entraîneur, le club phocéen tente déjà de sortir d’une saison marquée par les tensions internes et les échecs sportifs.

Mais cette nouvelle affaire pourrait encore fragiliser un peu plus un environnement déjà sous haute tension.

Selon Foot Mercato, ce mail serait pris “très au sérieux” par la direction marseillaise. En coulisses, plusieurs décisions pourraient désormais être rapidement étudiées afin d’éviter que la crise ne continue de s’étendre au sein du club.