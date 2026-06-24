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Mercato concurrents OM : Rennes passe à l’action pour cette révélation américaine

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître

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Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). En quête de renforts pour son couloir droit, le Stade Rennais a accéléré sur le dossier Bryan Reynolds. Le club breton aurait déjà formulé une première offre au KVC Westerlo pour tenter de s’attacher les services de l’international américain.

Selon les dernières informations, Rennes a transmis une proposition estimée à 3,8 millions d’euros afin de recruter Bryan Reynolds. Le latéral droit de 25 ans évolue actuellement sous les couleurs du KVC Westerlo, en Belgique.

Une concurrence importante sur le dossier

À seulement un an de la fin de son contrat, Reynolds attire plusieurs clubs sur le marché. Ses performances en Jupiler Pro League et son statut d’international américain ont suscité de nombreux intérêts ces derniers mois.

Conscient de cette concurrence, le SRFC a décidé de passer à l’offensive rapidement pour tenter de prendre une longueur d’avance. Reste désormais à savoir si l’offre rennaise sera suffisante pour convaincre Westerlo de céder son défenseur.

A LIRE : Mercato OM : Avec la Coupe du Monde, la cote de Medina grimpe en flèche !

Le dossier pourrait en tout cas s’animer dans les prochains jours, alors que Rennes poursuit son mercato avec l’objectif de renforcer plusieurs secteurs de son effectif avant le début de la saison.

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