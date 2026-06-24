Mercato concurrents OM : Rennes passe à l’action pour cette révélation américaine

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Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). En quête de renforts pour son couloir droit, le Stade Rennais a accéléré sur le dossier Bryan Reynolds. Le club breton aurait déjà formulé une première offre au KVC Westerlo pour tenter de s’attacher les services de l’international américain.

Selon les dernières informations, Rennes a transmis une proposition estimée à 3,8 millions d’euros afin de recruter Bryan Reynolds. Le latéral droit de 25 ans évolue actuellement sous les couleurs du KVC Westerlo, en Belgique.

🚨 EXCL – Le Stade Rennais fonce sur Bryan Reynolds ! 🇺🇸 Le Stade Rennais a transmis une offre de 3,8 M€ au KVC Westerlo pour le latéral droit américain. À un an de la fin de son contrat, Reynolds suscite de nombreux intérêts. #SRFC #mercato pic.twitter.com/JNE009UHsb — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 24, 2026

Une concurrence importante sur le dossier

À seulement un an de la fin de son contrat, Reynolds attire plusieurs clubs sur le marché. Ses performances en Jupiler Pro League et son statut d’international américain ont suscité de nombreux intérêts ces derniers mois.

Conscient de cette concurrence, le SRFC a décidé de passer à l’offensive rapidement pour tenter de prendre une longueur d’avance. Reste désormais à savoir si l’offre rennaise sera suffisante pour convaincre Westerlo de céder son défenseur.

Le dossier pourrait en tout cas s’animer dans les prochains jours, alors que Rennes poursuit son mercato avec l’objectif de renforcer plusieurs secteurs de son effectif avant le début de la saison.