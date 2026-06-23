Mercato OM : Avec la Coupe du Monde, la cote de Medina grimpe en flèche !

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L’OM est dans l’urgence pour réaliser ses premières ventes. Alors que plusieurs joueurs olympiens sont sur le continent nord-américain pour disputer la Coupe du Monde, certains pourraient en profiter pour faire grimper leur cote. C’est notamment le cas de Facundo Medina, particulièrement apprécié depuis le début du Mondial.

Il ne fait pas de bruit mais il s’est imposé dans cette équipe d’Argentine. Titulaire lors des deux premières rencontres de l’Albiceleste, Facundo Medina impressionne et convainc au pays de Lionel Messi.

Une saison émaillée par les blessures avant de devenir un leader

Arrivé à l’OM l’été dernier en provenance du RC Lens, le défenseur argentin n’a pas vraiment eu le temps de s’intégrer pleinement à Marseille. Après quelques matchs, Medina s’est blessé en début de saison à la cheville qui lui a fait manqué plusieurs semaines de compétition. Revenu par la suite, il a retrouvé une place dans le onze marseillais et s’est rapidement trouvé une place de leader dans l’effectif marseillais.

Souvent chaud, parfois à la limite sur le terrain, l’international argentin a réalisé une saison correcte malgré quelques tensions avec certains coéquipiers : “ J’aime le contact. Mettre le coude, laisser traîner le pied… Je ne vais pas le faire à l’entraînement parce que ça ne sert à rien. Mais c’est déjà arrivé. L’autre jour, Himad (Abdelli) m’a mis un petit pont, ce fils de p… Derrière, je suis allé le chercher exprès. Le ballon est passé mais moi, je ne suis pas allé sur le ballon. Je suis allé sur lui pour le pousser contre les barrières. Il s’est énervé, il voulait me taper. Je ne lui ai pas répondu. Je ne cherche pas à envenimer les choses.»

Une incertitude autour de sa sélection avec l’Argentine

Un match illustre parfaitement ses excès. Lors du match nul au Vélodrome face à Nice (1-1), Medina faisait partie de la bande des Argentins qui se sont occupés tout le match de provoquer Elye Wahi. Un comportement qui lui a été reproché mais qui fonctionne au sein de l’équipe nationale d’Argentine.

Auteur de 26 matchs avec l’OM pour un but, le défenseur de 27 ans a décroché sa place dans le groupe emmené par Lionel Scaloni et le capitaine Lionel Messi. Immédiatement titulaire lors des matchs amicaux, le défenseur de l’OM a été reconduit pour le premier match de poules face à l’Algérie (0-3). Un match très réussi où Médina a totalement éteint Anis Hadj Moussa tout en apportant offensivement. Une prestation solide qui lui a permis de débuter le deuxième match face à l’Autriche (2-0).

Des critiques dithyrambiques après ses deux premiers matchs

Encore une fois, Medina a été à la hauteur. Des prestations qui ont largement séduit les médias argentins. Le média Goal lui a donné un 7 en qualifiant sa prestation de “remarquable”. Même note chez Olé qui ajoute : “la démonstration parfaite que cela n’est pas un problème pour lui d’évoluer au poste de latéral gauche.” Une note de 7 partagée aussi par TyC Sport.

Le média argentin insiste sur la performance et l’apport du défenseur placé au poste de latéral gauche par Scaloni : “L’élément clé du premier but : des courses intelligentes vers l’avant et un jeu offensif incisif. Mais ses qualités ne se limitaient pas à cela. Il a fait preuve d’une discipline défensive exemplaire dans sa surface, là où les meilleures actions offensives autrichiennes prenaient naissance. Solide et bien placé, il a dégagé les ballons et dissipé les doutes. Une nouvelle prestation de grande qualité.” Des compliments alimentés aussi par ESPN qui souligne “le grand match de Facundo Médina, qui prouvé qu’il était à la hauteur…”

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Une potentielle plus-value à venir pour l’OM ?

Le média indique que peu de monde pensait l’ancien Lensois capable d’être sélectionné. Aujourd’hui, la réalité semble toute autre. Qualifiée pour les 16ème de finale, l’Argentine vise une deuxième succès d’affilée en Coupe du Monde et Médina aussi. Une perspective qui pourrait faire grimper la cote sur le marché du défenseur en cas de nouvelles belles performances.

Même si l’Olympique de Marseille souhaite le conserver comme l’indiquait La Provence, tout le monde est à vendre et une belle plus-value ne serait pas de refus pour un club dont les finances sont dans le rouge. L’OM peut déjà se frotter les mains et espérer un très beau parcours de son défenseur argentin.

Clarence Maillefaud