Mercato concurrents OM : Rennes sort 15M€ (bonus compris) pour ce buteur !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Stade Rennais tient son renfort offensif. Après le départ d’Arnaud Kalimuendo vers Nottingham Forest, les dirigeants bretons ont trouvé un accord avec Angers pour le transfert d’Esteban Lepaul. L’attaquant de 23 ans est attendu jeudi pour sa visite médicale et pourrait s’engager jusqu’en 2029 avec le SRFC.

Orphelin d’Arnaud Kalimuendo, transféré pour près de 20 millions d’euros à Nottingham Forest, le Stade Rennais n’a pas perdu de temps pour lui trouver un successeur. Les dirigeants bretons ont accéléré sur la piste Esteban Lepaul, qui sort d’une saison convaincante avec Angers. Après plusieurs jours de négociations, un accord a été conclu avec le SCO. Le montant du transfert est fixé à 13,5 millions d’euros, auxquels s’ajouteront jusqu’à 1,5 million en bonus liés aux performances. Lepaul, déjà d’accord avec Rennes depuis mercredi, s’est engagé pour un bail de quatre ans. Son arrivée confirme la volonté du club breton d’investir sur un joueur d’avenir, capable de franchir un cap en Ligue 1.

Lepaul, un profil complémentaire

Âgé de 23 ans, Esteban Lepaul a brillé avec Angers la saison passée grâce à son sens du but et sa capacité à peser sur les défenses. Puissant, mobile et doté d’un bon jeu de tête, il peut évoluer comme avant-centre ou attaquant de soutien, une polyvalence précieuse pour Julien Stéphan. L’entraîneur rennais, qui a insisté sur la nécessité de renforcer son attaque après le départ de Kalimuendo, voit en Lepaul un joueur capable de dynamiser le secteur offensif et de s’imposer rapidement. Avec ses qualités, le buteur devrait apporter une dimension différente dans la surface adverse, mais aussi une complémentarité intéressante avec les ailiers déjà présents au club. Rennes espère ainsi diversifier ses solutions et mieux gérer les temps faibles dans ses matchs.

Rennes encore actif sur le marché

Si la signature d’Esteban Lepaul constitue un joli coup pour le Stade Rennais, les dirigeants bretons ne comptent pas en rester là. Le club s’active toujours pour recruter un deuxième attaquant avant la fermeture du mercato lundi prochain à 20h. L’idée est d’apporter davantage de concurrence et de profondeur à un secteur offensif jugé encore trop limité. Rennes, engagé sur plusieurs fronts cette saison, doit pouvoir compter sur un effectif dense et compétitif pour enchaîner les matchs de Ligue 1 et de Coupe d’Europe. La direction veut donc offrir à Julien Stéphan les moyens de viser haut, avec un objectif clair : sécuriser une place européenne et, si possible, se rapprocher du podium en championnat.

A lire aussi: Mercato OM : Un départ à 6M€ (enfin) acté !